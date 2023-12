Habitat : fin de l’enseigne chouchou des baby-boomers

Elle a démocratisé le design de meubles il y a soixante ans. Créée en 1964 à Londres par le Britannique Terence Conran, l'enseigne Habitat va aujourd'hui disparaître. Le tribunal de Bobigny a prononcé jeudi la liquidation du groupe en raison de ses graves difficultés financières.



Une nouvelle marque de centre-ville va ainsi baisser le rideau après Camaïeu, André, Kookaï, San Marina, Burton, Gap ou encore Minelli. Le vendeur de meubles et objets de décoration à la fois sobres, épurés et modernes comptait encore 25 magasins en France, dont 3 à Paris (République, Pont Neuf et Wagram). Il a été présent en Espagne, en Suisse et même à Monaco.

Fondateur aussi du Conran Shop, dont la boutique parisienne a définitivement fermé mi-décembre, Terence Conran lance dans les années 1960 une gamme de meubles épurés et d'objets avec une forte dose de design. Habitat avait ainsi trouvé sa place sur un créneau seulement occupé par Ligne Roset face aux magasins de meubles traditionnels dans les années 1970 et début des années 1980, avant l'arrivée des grandes surfaces de l'ameublement. Le premier Ikea français ouvrira ses portes en 1981.

Wok pour faire des légumes sautés, boule en papier pour obtenir une lumière tamisée… Les meubles et les objets de l'ancien étudiant de Central Saint