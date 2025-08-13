Habib Beye se réjouit de la direction prise par le mercato rennais
À Rennes, la vie est Beye.
Mahdi Camara n’est pas encore officiellement un joueur du Stade rennais, mais le milieu de terrain brestois est arrivé dans la capitale bretonne ce mercredi après-midi et devrait devenir la quatrième recrue estivale des Rouge et Noir. « On aura des renforts futurs », a glissé Habib Beye dans un sourire lors de la conférence de presse qui s’est tenue à 48 heures de Rennes-OM, comme rapporté par RMC.…
TA pour SOFOOT.com
