Habib Beye : « J'ai dit aux joueurs que j'avais une équipe cliniquement morte »

Mais où va le Stade rennais ?

Voilà une question que doit certainement se poser Habib Beye ce samedi soir, après avoir vu la prestation de ses garçons à Toulouse (2-1). Rennes ne joue plus rien en cette fin de saison, certes, mais les signaux envoyés sont inquiétants, et le technicien breton a eu des mots forts face à la presse après la rencontre . « Ce qui m’inquiète et j’en suis le premier responsable, c’est que cette équipe ne ressemble pas à ce qu’on voudrait qu’elle soit. Si je voulais être dans une logique un peu plus personnelle, l’équipe ne me ressemble pas. En tant que coach, c’est moi qui dois assumer ça. Depuis deux matches, ce que dégage l’équipe ne me plaît pas du tout » , a-t-il d’abord lancé, avant de se montrer encore plus piquant.…

AL pour SOFOOT.com