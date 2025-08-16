Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves
information fournie par So Foot•16/08/2025 à 20:31
Haaland, Cherki et Manchester City mordent les Wolves
Wolves 0-4 Manchester City
Buts : Haaland (34
e
et 61
e
), Reijnders (37
e
) et Cherki (81
e
) pour les Skyblues
Ne surtout pas faire la blague suivante : « Quel Ange, ce Di María. » Ne surtout pas faire la blague suivante : « Quel Ange, ce Di María. » Ángel Di María a peut être réalisé le transfert le plus romantique de l’été et il s’en est expliqué à La Nacion. D ans une ...
Lire la suite
Lyon s'est imposé à Lens (1-0) samedi lors de la première journée de Ligue 1, réussissant ses débuts dans cette nouvelle ère sans John Textor, et gâchant ceux de Florian Thauvin avec les Sang et Or. Un but de Georges Mikautadze au bout de la première période a ...
Lire la suite
Grâce à un but de Georges Mikautadze inscrit juste avant la mi-temps, Lyon a battu Lens sur la plus courte des marges à l'occasion de la première journée de Ligue 1. Une victoire qui permet à l'OL de bien commencer sa saison et de faire (encore) pleurer Pierre ...
Lire la suite
Dommage qu’on ne parle pas que de ses deux jolis buts. Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine se serraient la pince en Alaska et que Liverpool et Bournemouth offraient un magnifique spectacle à Anfield, la soirée d’ouverture de la Premier League 2025-2026 a ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer