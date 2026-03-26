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H&M: les efforts sur les coûts bénéfiques au 1T mais les ventes reculent
information fournie par Boursorama avec AFP 26/03/2026 à 14:10

Le géant suédois de l'habillement H&M a connu une hausse de 22% de son bénéfice net au premier trimestre grâce à ses efforts sur les coûts et en dépit d'un recul de 1% de son chiffre d'affaires.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les ventes trimestrielles ont reculé à 49,6 milliards de couronnes (4,6 milliards d'euros) sur le trimestre décembre-février et le groupe prévoit une hausse de 1% en mars, a-t-il précisé dans son rapport trimestriel.

Ay cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires de H&M a souffert du renforcement de la couronne suédoise et de la réduction de son nombre de magasins par rapport à 2025, le groupe ayant fermé l'an dernier les 48 magasins de sa chaine Monki (jeunes).

Le bénéfice net a en revanche augmenté de 22% à 704 millions de couronnes (65 millions d'euros).

"Une bonne maîtrise des coûts et une marge brute en hausse ont contribué à renforcer la rentabilité au cours d'un trimestre marqué par une consommation prudente et d'importants effets de change", a expliqué le directeur général de H&M, Daniel Ervér, cité dans le rapport.

"Vers la fin du trimestre, nos collections de printemps, qui ont rencontré un vif succès, ont contribué à une évolution positive des ventes, qui s'est poursuivie en mars", a-t-il ajouté.

Le groupe indique par ailleurs qu'il "suit attentivement" la situation au Moyen-Orient.

Il souligne qu'il dispose d'une "bonne flexibilité de la chaîne d'approvisionnement" et utilise peu le fret aérien, ce qui lui permet "d'adapter le flux de marchandises à l'évolution des conditions".

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