Guinée-Bissau-Un général instauré "président de transition"-armée

(Actualisé avec arrivée du président déchu Embalo au Sénégal, modifie le nom du président de transition conformément au décret officiel)

par Alberto Dabo

Le général Horta Inta-a a prêté serment en tant que "président de transition" de la Guinée-Bissau jeudi, selon un communiqué de l'armée, un jour après que des officiers ont annoncé avoir renversé le président du petit pays d'Afrique de l'Ouest.

Les officiers, qui se qualifient de "Haut commandement militaire pour la restauration de l'ordre", ont déclaré dans un communiqué télévisé qu'ils avaient renversé le président Umaro Sissoco Embalo, faisant subir un nouveau coup d'Etat au pays devenu une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe.

Umaro Sissoco Embalo est arrivé jeudi au Sénégal à bord d'un vol spécialement affrété par la Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), a déclaré le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le putsch est intervenu à la veille de l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui opposait Umaro Sissoco Embalo à Fernando Dias, un nouveau venu sur la scène politique âgé de 47 ans.

La capitale Bissau était plutôt calme jeudi, avec des soldats déployés dans les rues et de nombreux habitants préférant rester chez eux, même après la levée du couvre-feu nocturne. Les commerces et les banques sont restés fermés.

(Reportage d'Alberto Dabo, rédigé par Ayen Deng Bior et Robbie Corey-Boulet ; version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)