Guillaume-Tirel, un lycée hôtelier qui fait bouger les lignes

Lutte antigaspillage, circuits courts et productions responsables, les jeunes sont souvent présentés comme plus sensibilisés que leurs aînés. Pourtant, d'après une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), publiée en 2020, « leurs comportements au quotidien n'en restent pas moins consuméristes », « pas prêts à renoncer à leurs désirs de voyages », peu impliqués dans les écogestes (tri des déchets, achat de légumes locaux et de saison, réduction de la consommation d'électricité), tout en se disant « préoccupés par le réchauffement climatique ».

L'école peut encourager les jeunes à se questionner sur leurs comportements. Depuis plus de dix ans, la formation de citoyens responsables est au cœur du projet d'établissement du lycée hôtelier parisien Guillaume-Tirel, reconnu par le label Éducation au développement durable (E3D) dès sa création, en 2015.

Paris en vert – « Shoot » de pureté au cœur de la ville

Le label E3D fait de toute école, de tout collège ou de lycée un lieu d'apprentissage des bonnes pratiques en reliant les enseignements, les actions et projets pédagogiques, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire (consommation d'eau et d'énergie, collecte des déchets, lutte contre le gaspillage alimentaire…), ainsi que les partenariats avec l'extérieur. Colette Geneste, professeur de marketing au lycée

... Source LePoint.fr