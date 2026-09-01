GUIDE EXPLICATIF-Quelles sont les raisons de la chute des marchés obligataires mondiaux ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le rendement des obligations japonaises à 10 ans atteint 3 % pour la première fois depuis 1996

* La dette publique américaine dépasse les 40 000 milliards de dollars; les difficultés de la dette japonaise et française sont également au centre de l'attention

* Cinq géants de l'IA émettent 220 milliards de dollars de dette cette année, selon les données de LSEG

par Dhara Ranasinghe et Harry Robertson

Les coûts d’emprunt des États-Unis, de l’Allemagne et du Japon ont atteint ou frôlent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies , en raison des craintes accrues liées à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, ainsi que des inquiétudes persistantes concernant le poids de leur dette.

La hausse des rendements obligataires pourrait mettre sous pression les ménages et les entreprises, tout en aggravant la situation des finances publiques.

Voici un aperçu des facteurs à l’origine de cette évolution dans certaines grandes économies.

QUE SE PASSE-T-IL?

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a atteint mardi 3 % pour la première fois depuis 1996, un tournant pour une économie qui sort à peine d’une ère de taux ultra-bas.

Les coûts d'emprunt britanniques à 30 ans GB30YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 30 ans , tandis que les rendements allemands et français à 10 ans se situent à des niveaux qui n'avaient plus été observés respectivement depuis 2011 et 2008.

Les rendements américains à 30 ans US30YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 au début du mois d’août.

La nouvelle hausse des cours du pétrole, liée aux tensions entre les États-Unis et l'Iran, fait grimper les rendements, tandis que l’inflation élevée incite les opérateurs à se préparer à de nouvelles hausses de taux.

Cela vient s’ajouter aux inquiétudes liées à l’augmentation de l’endettement. La dette américaine vient de franchir la barre des 40 000 milliards de dollars, tandis que le ratio dette/PIB est égal ou supérieur à 100 % dans l’ensemble des grandes économies du G7, à l’exception de l’Allemagne.

Un discours belliciste du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh , lors du symposium de Jackson Hole, a également renforcé les anticipations des traders quant à de nouvelles hausses de taux.

POURQUOI CELA NOUS CONCERNE-T-IL?

Les rendements obligataires donnent le ton en matière de coûts d'emprunt dans toutes les économies , qu'il s'agisse de la dette publique, des prêts immobiliers, des prêts étudiants ou des crédits automobiles. La hausse des taux rend l'emprunt et la consommation moins attractifs et peut ralentir la croissance économique.

Par exemple, les taux hypothécaires américains à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis un an, à près de 6,7 %, à mesure que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans grimpaient.

La hausse des rendements signifie que les gouvernements doivent faire face à des coûts plus élevés lorsqu’ils refinancent leur dette. Après une forte augmentation des emprunts et une hausse des rendements, la charge d’intérêt de la Grande-Bretagne, qui représente près de 4 % du PIB, est désormais environ le double de sa moyenne sur la décennie précédant la pandémie, a indiqué en mars son organisme de surveillance budgétaire, et dépasse le budget de la défense.

Les rendements obligataires se répercutent également sur les marchés. Des rendements plus élevés rendent théoriquement les actions moins attractives, même si la solidité des bénéfices a permis aux actions de rester à un niveau élevé. Et les fonds spéculatifs fortement endettés, qui opèrent sur d’innombrables marchés, pourraient eux aussi se retrouver sous pression.

QUEL EST LE RÔLE DES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE DANS TOUT CELA?

La forte augmentation des ventes d’obligations destinées à financer les investissements dans l’IA est un autre facteur qui contribue à la hausse des rendements obligataires.

Les analystes invoquent les lois de l’offre et de la demande: si la demande d’emprunt augmente brusquement, les prêteurs peuvent imposer des taux d’intérêt plus élevés, ce qui fait grimper les rendements.

Cinq des plus grands géants de l’IA — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Oracle — ont déjà émis 220 milliards de dollars de dette cette année pour financer leurs investissements dans des centres de données et des modèles, selon les données de LSEG. Ce chiffre représente plus du double du total de l’année dernière.

Les emprunts destinés aux investissements dans l’IA ont contribué à porter les émissions mondiales d’obligations d’entreprises à un niveau record de 4 900 milliards de dollars depuis le début de l’année 2026, selon les données de LSEG, soit une hausse de 14 % par rapport à la même période l’année dernière.

QUE PEUVENT FAIRE LES GOUVERNEMENTS ET LES BANQUES CENTRALES?

Le Trésor américain a récemment annoncé des rachats d’obligations qui, selon les analystes, visent à limiter la hausse des coûts d’emprunt.

Cela a dans un premier temps contribué à stabiliser le marché, mais les rendements des obligations à long terme ont depuis recommencé à grimper.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, affirme que les inquiétudes liées à la hausse de la dette et des rendements font abstraction de la vigueur de l’économie américaine.

Les banques centrales peuvent également racheter des obligations en cas de tensions sur les marchés, comme l’a fait la Banque d’Angleterre lors de la crise du « mini-budget » britannique de 2022.

La Banque centrale européenne dispose également du pouvoir d’acheter des obligations d’État pour endiguer une hausse « injustifiée et désordonnée » des coûts d’emprunt dans le cadre de son instrument de protection de la transmission, à condition qu’un pays confronté à des tensions respecte les règles budgétaires de l’UE.

LES « BOND VIGILANTES » SONT-ILS À L’ORIGINE DE CETTE SITUATION?

De nombreux investisseurs affirment que la hausse actuelle des rendements est ordonnée et reflète l’augmentation des emprunts et de l’inflation.

La baisse des cours du pétrole serait bénéfique à court terme, mais, à terme, les coûts d’emprunt à long terme ne baisseront durablement que lorsque les gouvernements prendront des mesures concertées pour réduire la dette ou stimuler la croissance, affirment-ils.

À défaut, les « bond vigilantes » resteront en alerte.

Ce terme désigne les investisseurs qui cherchent à imposer une discipline budgétaire aux gouvernements qu’ils jugent dépensiers en exigeant une rémunération plus élevée pour acheter leurs obligations.

Les investisseurs peuvent également exiger une rémunération plus élevée s’ils estiment que les décideurs politiques ne parviennent pas à maîtriser l’inflation.