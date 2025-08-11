Guerre en Ukraine : Washington cherchent à "programmer" une rencontre Trump-Poutine-Zelensky, selon le vice-président américain

"L'un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a dit qu'il ne s'assiérait jamais avec Zelensky, le dirigeant ukrainien, et le président Trump a réussi à changer cela", s'est rengorgé JD Vance.

( POOL / KIN CHEUNG )

Les États-Unis travaillent à "programmer" une rencontre entre Donald Trump et ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué dimanche 10 août le vice-président américain JD Vance. Une déclaration qui laisse entendre que le président ukrainien ne participera pas au sommet Trump-Poutine du 15 août, malgré la pression européenne.

"L'un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a dit qu'il ne s'assiérait jamais avec (Volodymyr) Zelensky, le dirigeant ukrainien, et le président (Trump) a réussi à changer cela", a affirmé JD Vance lors d'un entretien avec la chaîne conservatrice Fox News , diffusé dimanche. Désormais, a-t-il ajouté, l'administration américaine travaille à "programmer (le moment où) ces trois dirigeants pourraient s'asseoir et discuter de la fin de ce conflit" en Ukraine.

Les dirigeants de l'Union européenne et de puissances du Vieux continent ont encore insisté dimanche pour que Kiev soit partie prenante aux négociations américano-russes , à quelques jours du sommet prévu vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.

Zelensky présent le 15 août ?

Et Volodymyr Zelensky, qui ne participera donc pas en principe à ce sommet, a exhorté ses alliés européens, notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni également écartés des pourparlers, à définir une approche commune. Une "réunion extraordinaire" en visioconférence est d'ailleurs programmée lundi entre des ministres des Affaires étrangères de pays de l'UE et leur homologue ukrainien.

L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Otan, Matthew Whitaker, a de son côté laissé entendre dimanche que le président ukrainien pourrait assister au sommet. "Oui, je pense sans aucun doute que c'est possible" , a répondu le diplomate américain auprès de l'Alliance atlantique, qui était interrogé par la télévision CNN sur une éventuelle présence du chef de l'État ukrainien en Alaska.

"Il ne peut assurément pas y avoir d'accord si toutes les parties impliquées n'y ont pas souscrit. Et, évidemment, la priorité absolue c'est de parvenir à la fin de la guerre", a argumenté Matthew Whitaker.

Mais au final, ce sera à Donald Trump de décider, a prévenu son ambassadeur à l'Otan. "S'il estime qu'inviter Zelensky est le meilleur scénario, alors il le fera", a-t-il assuré. Mais "aucune décision n'a été prise", a souligné l'ancien procureur fédéral.