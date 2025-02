Guerre en Ukraine : une fresque en ligne dit révéler 95.000 soldats russes tués, le Kremlin garde le silence

Selon Mediazona, qui publie cette présentation, ce bilan n'est pas exhaustif et pourrait dépasser 160.000 morts depuis l'invasion russe en février 2022.

La fresque présente les photos de soldats, intégrées dans une reproduction du tableau "L'apothéose de la guerre", de Vassili Verechtchaguine ( AFP / - )

Quel bilan humain pour les troupes de Moscou en Ukraine? Le média indépendant Mediazona a indiqué avoir identifié, en collaboration avec la BBC, 95.000 soldats russes tués via des données en sources ouvertes, un bilan que le Kremlin n'a ni commenté ni démenti mardi 25 février.

Une nouvelle infographie détaillée, publiée lundi à l'occasion du troisième anniversaire de l'assaut contre l'Ukraine, identifie des dizaines de milliers de soldats russes, donnant leur nom, date de naissance, date de décès, unité et leur région d'origine. Ces identités, souvent accompagnées d'une photo, ont été rassemblées sur un site pour former une reproduction du tableau "L’apothéose de la guerre", une oeuvre du peintre russe Vassili Verechtchaguine montrant une pyramide de crânes humains. Célèbre en Russie, il est exposé à la galerie Tretiakov de Moscou. Le site permet de classer les morts par région d'origine, grade militaire et unité ou encore de rechercher une personne précise.

Mediazona, un site fondé par Piotr Verzilov, un opposant russe ayant combattu du côté de l'Ukraine et qui a également co-fondé le groupe punk anti-Poutine Pussy Riot, souligne que le bilan n'est pas exhaustif, estimant que quelque 165.000 militaires russes ont pu être tués en trois ans. Mediazona travaille sur ce projet avec le service russe de la BBC et publie régulièrement un bilan actualisé à mesure que des morts sont identifiés.

Cartes montrant l'évolution des zones contrôlées par les forces russes en Ukraine du 25 février 2022 au 23 février 2025, à partir des données de l'ISW ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Interrogé par l'AFP lors d'un briefing téléphonique régulier avec des journalistes, le porte-parole du Kremlin n'a pas commenté ce travail d'enquête et le bilan humain qui en résulte, disant ne pas en avoir pris connaissance. Il ne l'a pas pour autant démenti.

Bataille de chiffres

"Je ne sais pas ce qu'est cette publication, et si ce qu'elle a publié est la vérité ou pas", a dit Dmitri Peskov. "Toute information sur les pertes subies durant l'opération militaire spéciale (l'assaut russe contre l'Ukraine, ndlr) ne peut être fournie que par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Il s'agit d'une prérogative exclusive du ministère", a-t-il dit. Ce ministère n'a pas publié de bilan depuis l'automne 2022, lorsqu'il avait admis la mort de moins de 6.000 soldats. Fin 2024, le secrétaire américain à la défense de l'époque, Lloyd Austin, avait lui évoqué un bilan de 700.000 militaires russes morts ou blessés.

Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky avait fait état mi-février de quelque 46.000 soldats tués et 380.000 autres blessés. Le correspondant de guerre ukrainien Iourii Boutoussov, un journaliste indépendant, a lui affirmé en décembre 2024 que ses sources au sein de l'armée avaient décompté 70.000 morts et 35.000 disparus.