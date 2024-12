Guerre en Ukraine : Poutine affirme à Orban que la "ligne destructrice du régime de Kiev" exclut une "résolution pacifique" du conflit

Les deux dirigeants ont échangé lors d'un entretien téléphonique, dont le Kremlin s'est fait l'écho.

Vladimir Poutine, le 29 mars 2023, à Moscou ( SPUTNIK / GAVRIIL GRIGOROV )

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre hongrois Viktor Orban ont discuté mercredi 11 décembre par téléphone et ont notamment "échangé leurs points de vue" sur la situation en Ukraine, a annoncé le Kremlin. Viktor

Dans un communiqué, la présidence russe affirme que M. Orban a dit chercher une solution "politico-diplomatique", en particulier grâce à "ses contacts avec des dirigeants occidentaux". Pour sa part, lors de cet appel, Vladimir Poutine a dénoncé "la ligne destructrice du régime de Kiev" qui exclut une "résolution pacifique" du conflit, toujours selon ce communiqué du Kremlin.

Lundi, Viktor Orban s'est entretenu avec le président élu américain Donald Trump dans sa résidence en Floride, poursuivant sa "mission pour la paix" en Ukraine, selon Budapest.

Baroud d'honneur d'Orban à la présidence du Conseil de l'UE

Le Premier ministre hongrois, resté proche du Kremlin, est l'un des rares dirigeants de l'UE à maintenir de longue date des contacts avec son "ami" Donald Trump, qu'il a déjà rencontré à deux reprises cette année et qu'il soutient depuis 2016. Il achève en ce mois de décembre le passage de la Hongrie à la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, entamé le 1er juillet dernier.

Disant chercher une solution diplomatique au conflit en Ukraine, en rencontrant des responsables des deux camps, M. Orban avait irrité ses partenaires européens en juillet en allant voir Vladimir Poutine à Moscou, sans concertation préalable.

Lors de l'appel de mercredi, MM. Poutine et Orban ont également discuté de la coopération "économique et commerciale" entre Moscou et Budapest, selon le Kremlin, notamment "de projets mutuellement bénéfiques dans le domaine énergétique". Dans la sphère de l'énergie, la Hongrie reste dépendante de Moscou et importe environ deux tiers de son gaz depuis la Russie.