Guerre en Ukraine : pour Paris, l'heure du dialogue n'est "pas encore venue"

Catherine Colonna, ministre française des affaires étrangères, a dit son soutien au régime de Kiev lors d'une visite mardi 27 septembre.

Catherine Colonna, le 27 septembre 2022, à Kiev ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un dialogue sera nécessaire pour mettre fin à la guerre en Ukraine mais il suppose un "rééquilibrage" des forces en faveur de Kiev et l'heure n'est pas "encore venue", a estimé la ministre française des Affaires étrangères, mardi 27 septembre. "Je ne pense pas que, d’un côté comme de l’autre l’heure soit pour le moment encore à l’ouverture à nouveau d’un dialogue", a déclaré Catherine Colonna, à l'antenne de BFMTV .

"Personne ne peut dire quand cette guerre prendra fin. Ce qui est certain en revanche, c’est que pour qu’elle puisse prendre fin, il faudrait qu’il y ait un meilleur rapport de force entre la Russie et l'Ukraine", a-t-elle ajouté depuis Kiev, où elle a effectué une visite mardi.

Carte de la situation en Ukraine au 27 septembre à 8h GMT ( AFP / )

"L’Ukraine est en train de procéder à un certain rééquilibrage", a poursuivi la cheffe de la diplomatie française, en référence à la contre-offensive militaire dans le sud et le nord-est du pays, qui a permis aux Ukrainiens "des succès au minimum tactiques" et qui "se poursuivra sans doute". Trois semaines après une percée fulgurante au nord-est qui leur a permis de regagner des milliers de kilomètres carrés, les forces de Kiev maintiennent la pression sur l'armée russe dans le Donbass, que la Russie veut intégralement annexer.

La Russie et les autorités des régions qu'elle occupe ont affirmé mardi que le "oui" était largement en tête selon de premiers résultats des "référendums" d'annexion organisés dans quatre territoires dans l'est et le sud de l'Ukraine. "Et pourtant, (le dialogue) est souhaitable", a martelé Mme Colonna. "Après la guerre, il faudra bien faire la paix. Ce sera difficile mais ça suppose des étapes préalables et un renforcement de la position ukrainienne. D’ailleurs c’est la raison pour laquelle nous aidons, France, Européens, amis, alliés, l’Ukraine par tous les moyens".