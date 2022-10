Guerre en Ukraine : "Oui, tout à fait" la France continue d'importer du pétrole russe, affirme Agnès Pannier-Runacher

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique le 19 octobre à Paris. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Oui, tout à fait." La réponse de la ministre de la Transition énergétique. Sur le plateau de BFMTV dimanche 23 octobre, il a été demandé à Agnès Pannier-Runacher si la France continuait d'importer du pétrole russe, malgré la guerre en Ukraine et son soutien à Kiev. Réponse affirmative, donc, et pour cause : les sanctions européennes ne seront effectives qu'à partir de décembre 2022.

"Il n'y a pas de sanctions sur le pétrole russe avant le 5 décembre prochain. Les sanctions se mettent en place le 5 décembre prochain pour la partie 'pétrole brut.' Et pour les produits raffinés, la sanction (sera effective) deux mois plus tard, le 5 février", a justifié la ministre.

"On importe beaucoup moins"

Le volume d'importation n'est cependant plus le même : "Je veux vous rassurer : on importe beaucoup moins de pétrole russe. Par exemple Total n'importe plus aucune goutte de pétrole russe depuis le printemps dernier."

Couper le robinet n'aurait cependant pas été possible d'un point de vue logistique. "Certains grands groupes qui distribuent du pétrole ou du carburant sont en fin de contrat. Ils se sont organisés et il leur fallait six mois pour arrêter ces importations de pétrole russe. C'est pour ça qu'on a donné un délai aux entreprises", a précisé Agnès Pannier-Runacher, ajoutant : "L'idée, c'est que les sanctions soient violentes pour la Russie, pas qu'elles désorganisent la vie quotidienne des Français."