Guerre en Ukraine : Moscou utilise des Nord-Coréens pour déminer la région russe de Koursk après son occupation par l'armée ukrainienne
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/11/2025 à 11:15

La Corée du Nord avait déjà activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des soldats pour repousser les forces ukrainiennes sur le territoire russe.

Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Pyongyang, en Corée du Nord, le 19 juin 2024. ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

Le ministère russe de la Défense a indiqué vendredi 14 novembre avoir déployé des Nord-Coréens pour déminer la région russe de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025

"Après des unités spéciales de l'Armée populaire nord-coréenne qui ont apporté une contribution importante dans la défaite de l'ennemi, ce sont des démineurs nord-coréens qui sont venus maintenant sur le sol de Koursk ", a annoncé Krasnaïa zvezda , le journal officiel du ministère de la Défense.

Formés dans des centres russes pour ingénieurs militaires, les démineurs nord-coréens, dont le nombre n'est pas précisé, sont assistés par des robots dans cette région où des "centaines" de mines, obus ou engins explosifs restent encore après l'expulsion des forces ukrainiennes , selon la même source. Le journal, qui y consacre un long reportage, publie également des photos de démineurs nord-coréens en action dans la région de Koursk.

Démineurs et ouvriers

Fin juin, la Russie a annoncé que Pyongyang allait envoyer plusieurs milliers de démineurs militaires et des ouvriers de l'armée nord-coréenne pour aider à la reconstruction de cette région.

Début novembre, la Corée du Sud a affirmé qu'environ 5.000 soldats nord-coréens avaient été envoyés en Russie depuis septembre à ces fins, en citant ses services de renseignement.

La Corée du Nord a activement participé à l'effort de guerre de la Russie en lui fournissant des soldats pour repousser, entre fin 2024 et le printemps 2025, les troupes ukrainiennes qui avaient pris pied dans une petite partie de la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine.

Les deux pays sont liés par un accord de défense mutuelle signé en 2024 à l'occasion d'une visite du président russe, Vladimir Poutine, en Corée du Nord.

Guerre en Ukraine

