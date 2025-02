Guerre en Ukraine : Moscou affirme que Kiev participera aux pourparlers de paix "d'une manière ou d'une autre"

Le porte-parole de Vladimir Poutine n'a en revanche pas mentionné une quelconque participation de l'Union européenne aux éventuelles futures négociations.

Dimitri Peskov, le 14 décembre 2023, à Moscou ( POOL / GAVRIIL GRIGOROV )

Le Kremlin a assuré jeudi 13 février que l'Ukraine participerait "d'une manière ou d'une autre" à de futurs pourparlers de paix, annoncés la veille à l'issue d'une conversation téléphonique entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump.

Il a toutefois indiqué qu'il n'y avait pas encore de date pour la rencontre prévue entre Vladimir Poutine et Donald Trump, dont l'organisation pourrait prendre jusqu'à "plusieurs mois".

"D'une manière ou d'une autre, l'Ukraine participera bien sûr aux pourparlers. Il y aura à la fois un volet bilatéral russo-américain de ce dialogue et un volet lié à la participation de l'Ukraine", a précisé le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov, lors d'un entretien à la télévision.

"Aucun accord" ne fonctionnera dans le dos des Européens, lance la cheffe de la diplomatie de l'UE

L'Ukraine craint d'être maintenue à l'écart de ces pourparlers, alors que Donald Trump n'a informé qu'après coup le président Volodymyr Zelensky de sa conversation avec M. Poutine. Dimitri Peskov a en revanche indiqué que Donald Trump et Vladimir Poutine n'avaient pas évoqué la participation de l'UE à ces futurs pourparlers.

"Cela n'a été discuté d'aucune manière. Les affaires européennes n'ont pas été abordées de quelque manière que ce soit lors de la conversation d'hier", a-t-il précisé.

Pris de court par l'initiative de Donald Trump de commencer "immédiatement" les négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine, les Européens insistent pour être présents à la table des négociations. Le président américain a annoncé mercredi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine en Arabie Saoudite.

Le Kremlin a toutefois indiqué jeudi qu'"aucune décision" n'avait jusqu'à présent été prise quant à la date ou au lieu de cet entretien. "Il faudra du temps pour préparer une telle réunion. Cela peut prendre des semaines, ou un mois, ou plusieurs mois", a déclaré M. Peskov.

Du côté de Bruxelles, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a averti que tout accord de paix sur l'Ukraine négocié dans le dos des Ukrainiens et des Européens est voué à l'échec. "Aucun accord (conclu) dans notre dos ne fonctionnera, n'importe quel accord aura aussi besoin de la participation de l'Ukraine et de l'Europe", a-t-elle affirmé devant la presse, à son arrivée au siège de l'Otan, alors les présidents américain et russe sont convenus de lancer des discussions "immédiates".