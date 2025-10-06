Guerre en Ukraine : les drones et missiles russes sont bourrés de composants occidentaux, dénonce Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky à Copenhague, au Danemark, le 2 octobre 2025. ( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

États-Unis, Chine, Allemagne, Royaume-Uni... Les drones et missiles russes sont bardés de composants étrangers, notamment occidentaux, a dénoncé lundi 6 octobre le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Lors des frappes massives dans la nuit du 5 octobre (de samedi à dimanche), la Russie a utilisé 549 systèmes d'armes contenant 102.785 composants de fabrication étrangère ", a affirmé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Il a cité les États-Unis, la Chine, Taïwan, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas , en les accusant de ne pas empêcher ces approvisionnements. Ces entreprises étrangères fournissent entre autres des systèmes informatiques, microprocesseurs, capteurs ou convertisseurs de l'analogique vers le numérique, permettant le fonctionnement des missiles et drones, selon le président ukrainien.

Les missiles balistiques russes comme l'Iskander ou le Kinjal utilisent des technologies importées des États-Unis, a-t-il relevé. Par ailleurs "les microcontrôleurs des drones sont fabriqués en Suisse, tandis que les micro-ordinateurs pour le contrôle des vols (de ces engins) sont produits au Royaume-Uni", a détaillé Volodymyr Zelensky.

Réduire les approvisionnements

"Nous avons communiqué des propositions visant à réduire ces habitudes d'approvisionnement. Nos partenaires disposent déjà de données détaillées sur quelle entreprise et quel produit cibler et comment réagir", a-t-il déclaré.

La Russie intensifie actuellement ses attaques aériennes nocturnes contre l'Ukraine, visant notamment son réseau électrique et provoquant des coupures de courant.

Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 500 drones et plus de 50 missiles ont frappé le pays , tuant quatre personnes dans la ville de Lviv (ouest) et une autre dans celle de Zaporijjia (sud).

Il s'agissait de la plus grande attaque contre la région de Lviv depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022, selon son gouverneur Maksym Kozytsky.

Le président ukrainien a par ailleurs indiqué lundi lors d'un forum international des industries de la défense à Kiev que depuis 2022, "les capacités de l'industrie ukrainienne de la défense ont été multipliées par dix" .

"Plus de 40% des armes utilisées au front sont soit fabriquées en Ukraine, soit produites avec l'Ukraine", a-t-il assuré.