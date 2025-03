Guerre en Ukraine : le Royaume-Uni a gelé 25 milliards de livres d'actifs russes depuis le début de l'invasion "barbare"

Les sanctions britanniques ont privé Moscou de "l'équivalent de quatre années de dépenses militaires de la Russie", selon le Trésor.

Le siège du Trésor britannique, à Londres. ( AFP / ISABEL INFANTES )

Le gouvernement britannique a gelé environ 25 milliards de livres sterling d'actifs russes (29,8 milliards d'euros) en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, selon des chiffres officiels publiés vendredi 21 mars.

"En collaboration avec ses alliés, le Royaume-Uni a imposé les sanctions les plus sévères que la Russie ait jamais connues ", a affirmé le Trésor britannique dans un communiqué. Ces sanctions ont "eu un impact significatif sur l'économie de la Russie, la privant de plus de 400 milliards de dollars (369,2 milliards d'euros) depuis février 2022 , soit l'équivalent de quatre années de dépenses militaires de la Russie", écrit le Trésor.

Elles ont "affaibli" la situation financière de la Russie, poursuit le ministère, citant "la forte dépréciation" du rouble ou encore "une pénurie de travailleurs qualifiés" dans le pays.

"À la suite des sanctions britanniques, l'armée russe a été contrainte de se tourner vers des États voyous comme la Corée du Nord et l'Iran pour des fournitures essentielles", affirme le Trésor.

Nouvelles sanctions

Entre le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 et mars 2024, 2.001 personnes et entités liées à la Russie ont été visées par les sanctions britanniques. "Nous continuerons à appliquer fermement nos sanctions financières" en réponse à l'invasion "barbare" de l'Ukraine par la Russie, a commenté Emma Reynold, secrétaire d'État du Trésor.

Pour le troisième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, le gouvernement britannique a annoncé plus d'une centaine de nouvelles sanctions contre des personnes et entités en Russie et dans d'autres pays, dont la Chine et la Corée du Nord, accusées de "continuer à soutenir l'invasion" russe de l'Ukraine.

Alors que des personnalités liées au régime du président russe Vladimir Poutine ont été empêchées d'accéder à leur argent et à leurs biens en raison des sanctions, le Royaume-Uni et ses alliés n'ont pas pris le contrôle des actifs . Des députés britanniques ont appelé à la saisie des avoirs russes gelés, sans obtenir le soutien du gouvernement.