Guerre en Ukraine : le nombre d'attaques de drones et de missiles russes recule très nettement au mois de juin

L'Ukraine a de son côté intensifié ces derniers mois ses frappes en Russie et dans les régions d'Ukraine sous contrôle russe.

( AFP / DARYA NAZAROVA )

Le nombre d'attaques de drones et de missiles russes contre l'Ukraine a baissé de manière significative au mois de juin par rapport à mai, selon une analyse AFP mercredi 1er juillet des données de l'armée de l'air ukrainienne, alors que Kiev a intensifié ses propres frappes contre la Russie.

Moscou a lancé 5.749 drones longue portée et 180 missiles contre le territoire ukrainien hors de la zone de combat, selon les données publiées quotidiennement par Kiev, soit une baisse respective de 29% et 15% par rapport à mai , et après plusieurs mois marqués par un nombre record de frappes.

Ces frappes ont cependant causé d'importants dégâts et fait de nombreuses victimes. Le 2 juin, une attaque russe massive menée avec 656 drones et 73 missiles a fait 23 morts, dont 16 à Dnipro (centre-est) et sept à Kiev, où une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées, selon les autorités.

Il s'agit du plus grand nombre de drones et missiles lancés par la Russie en un seul jour en juin. Le 15 juin, de nombreux quartiers de la capitale ukrainienne ont par ailleurs été touchés par d'intenses bombardements qui ont fait cinq morts et endommagé notamment la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev et classé à l'Unesco.

Intensification des frappes ukrainiennes

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou avait alors tiré 611 drones et 70 missiles contre Kiev et plusieurs régions d'Ukraine.

L'Ukraine a de son côté intensifié ces derniers mois ses frappes en Russie et dans les régions d'Ukraine sous contrôle russe, qu'elle qualifie de représailles aux bombardements de Moscou quasi quotidiens depuis le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

Kiev vise particulièrement les infrastructures énergétiques , afin de tarir la manne des hydrocarbures qui permet au Kremlin de financer son effort de guerre. Le 18 juin, une attaque ukrainienne massive a touché une raffinerie majeure de Moscou, provoquant des explosions et un incendie spectaculaires. L'attaque a fait 17 blessés, selon le gouverneur de la région.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu dimanche "une certaine pénurie" causée par ces frappes, mais affirmé que la situation n'était "pas critique".

Plusieurs régions russes ont mis en place des restrictions à la vente de carburant pour les particuliers, tandis que la Crimée annexée par Moscou a été placée en "situation d'urgence".

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit avoir approuvé une "opération d'influence" de 40 jours contre la Russie, "visant à la contraindre à mettre fin à la guerre".