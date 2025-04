Guerre en Ukraine : "La trêve de Pâques était une opération marketing" de Moscou, à destination de Donald Trump, selon la France

La Russie a repris lundi ses frappes aériennes sur l'Ukraine après l'expiration de cette fragile trêve pascale de 30 heures décrétée par Moscou.

Jean-Noël Barrot à Paris, le 17 avril 2025. ( POOL / JULIEN DE ROSA )

Une "opération séduction" à destination de Donald Trump. C'est ainsi qu'a qualifié mardi 22 avril le ministre français des Affaires étrangères la trêve de Pâques décrétée par Moscou. Cette dernière n'a eu qu'un faible impact sur les hostilités.

"La trêve de Pâques, qu'il (Vladimir Poutine) a décrétée de manière un peu inattendue, était une opération marketing, une opération séduction visant à éviter que le président Trump ne s'impatiente et ne s'énerve ", a dit Jean-Noël Barrot. "Ce que l'on constate néanmoins, c'est que malgré les très nombreuses, les centaines, les milliers de violations qui ont été constatées par les Ukrainiens, c'est une baisse d'intensité sur les (frappes de) drones et les missiles de longue portée ", a-t-il ajouté.

Donald Trump espère un accord "dans la semaine"

Donald Trump avait menacé vendredi de se retirer des négociations pour un cessez-le-feu, engagées par Washington depuis plusieurs semaines mais sans résultat jusqu'à présent, avant de déclarer dimanche espérer un accord "dans la semaine" entre la Russie et l'Ukraine , dans un bref message diffusé dimanche sur son réseau Truth Social.

Une réunion est prévue cette semaine à Londres, entre réprésentants américains, ukrainiens, britanniques, français, après des discussions inédites à Paris jeudi dernier en présence notamment des secrétaire d'État américain Marco Rubio, de l'émissaire spécial de Donald Trump Steve Witkoff, du bras droit du président ukrainien Volodymyr Zelensky Yermak Andriï Iermak, du président français Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot et son homologue britannique David Lammy.

"Ca fait plus d'un mois que les Ukrainiens, sur le fondement d'une proposition franco-britannique, ont proposé de manière unilatérale un cessez-le-feu en mer, dans les airs et sur les infrastructures énergétiques , proposition qui a été accueillie par les Américains qui ont demandé aux Ukrainiens d'aller plus loin avec un cessez-le-feu général de 30 jours", a poursuivi le ministre. "C'est maintenant à Vladimir Poutine d'accepter le même principe", a déclaré Jean-Noël Barrot.