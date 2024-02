Guerre en Ukraine : la Suède annonce un soutien militaire à Kiev de plus de 600 millions d'euros

Pål Jonson ministre suédois de la défense, lors d'une conférence sur la candidature de la Suède à l'OTAN à Stokcholm, le 24 janvier 2023. ( TT News Agency / PONTUS LUNDAHL )

Une somme colossale d'environ 633 millions d'euros va être attribuée à Kiev par le gouvernement suédois. "La situation en Ukraine est difficile" a fait savoir Pål Jonson, ministre de la défense du royaume scandinave.

A quelques jours de la commémoration de l'invasion russe en Ukraine, la Suède s'est engagée à livrer une aide militaire record au gouvernement de Volodymyr Zelensky. "La raison pour laquelle nous continuons à soutenir l'Ukraine est une question d'humanité et de décence. La Russie a déclenché une guerre illégale, non provoquée et injustifiable", a déclaré en conférence de presse le ministre suédois de la Défense, Pål Jonson.

La majeure partie de cette aide consiste en des munitions d'artillerie, navires de guerre, armes sous-marines (mines et torpilles), des missiles antichars, grenades et systèmes antiaériens réclamés par Kiev . Ce paquet d'aide est le quinzième accordé par Stockholm depuis le début de la guerre.

"La situation en Ukraine est difficile", a jugé le ministre suédois de la Défense qui a promis de soutenir Kiev aussi longtemps que nécessaire.

Les troupes russes sont à l'offensive, nombreuses, quand l'armée ukrainienne manque d'hommes, d'armes, de munitions, et l'aide américaine est gelée.

L'aide annoncée par le gouvernement suédois est aussi essentielle pour assurer la sécurité du pays scandinave à long terme, a avancé Mikael Oscarsson du parti chrétien-démocrate (Kristdemokraterna) membre de la coalition gouvernementale, lors de la conférence de presse. "Il y aurait des conséquences directes sur notre sécurité si Poutine gagne" la guerre, a-t-il dit.

Cette aide intervient quelques jours après la signature d'accords de sécurité bilatéraux de l'Ukraine avec Berlin et Paris, et Londres plus tôt dans l'année, pour faire face aux faiblesses actuelles de l'Otan.