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Guerre en Ukraine : "La Russie tient en otage la sécurité alimentaire mondiale", accuse Kiev après des navires bombardés
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/07/2026 à 10:34
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Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, à Kiev le 31 mars 2026. ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, à Kiev le 31 mars 2026. ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

L'Ukraine avait multiplié les frappes sur les navires cargo alimentant les ports russes de la mer Noire, tandis que la Russie a frappé à répétition le port ukrainien d'Odessa et des navires à proximité ces derniers jours.

La guerre s'intensifie depuis queleques mois, alors que Moscou et Kiev accentuent leurs frappes. Ce mercredi 23 juillet, l'Ukraine a accusé la Russie d'entraver ses exportations agricoles en prenant de plus en plus souvent pour cible les navires cargo utilisant ses ports.

"La Russie tient en otage la sécurité alimentaire mondiale. Au moins trois navires de fret civils ont été bombardés ces derniers jours par la Russie. Plusieurs dizaines de membres d’équipage ont été tués ou blessés", a assuré sur X le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga. Selon lui, "aujourd'hui, aucun navire n'a emprunté le couloir maritime ukrainien de la mer Noire, alors que la récolte bat son plein". L'Ukraine a "demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU" à ce sujet pour le 27 juillet, a-t-il ajouté.

L'Inde a convoqué le chargé d'affaires russe à New Delhi

L'Ukraine avait elle-même multiplié les frappes sur les navires cargo alimentant les ports russes de la mer Noire, revendiquant plus d'une centaine d'attaques de drones ces dernières semaines. Ces frappes ukrainiennes avaient poussé la Russie à examiner des routes alternatives de transport en mer d'Azov. La Russie a de son côté frappé à répétition le port ukrainien d'Odessa et des navires à proximité ces derniers jours.

Mardi, un navire naviguant en mer Noire et transportant du propane vers le port ukrainien de Reni a été touché, provoquant un important incendie à bord et blessant trois marins. Le même jour, l'Inde avait convoqué le chargé d'affaires russe à New Delhi, Vladimir Ladanov, pour protester contre une attaque menée durant le week-end contre un cargo quittant le port ukrainien d'Odessa, qui a coûté la vie à quatre ressortissants indiens. La Russie et l'Ukraine sont parmi les plus grands exportateurs mondiaux de céréales et approvisionnent de nombreux pays d'Afrique et d'Asie.

Guerre en Ukraine

6 commentaires

  • 23 juillet 13:21

    M6699704 : moi, quand je veux rire, je me repasse les émissions anciennes de plateaux des toutologues de LCI. De vrais champions de la prospective. :))

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