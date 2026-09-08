 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Ukraine : la Russie "prête à discuter" d'une possible "désescalade" cet hiver, selon Volodymyr Zelensky
information fournie par Boursorama avec Media Services 08/09/2026 à 11:36
Ajouter Boursorama à vos sources

"Il y a des idées autour de l'énergie, des céréales, de l'électricité et autour du pétrole et du gaz", selon Kiev.

Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 6 septembre 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Volodymyr Zelensky à Kiev, en Ukraine, le 6 septembre 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Volodymyr Zelensky a indiqué mardi 8 septembre que la Russie pourrait être "prête à discuter" d'une "désescalade" dans le conflit en Ukraine cet hiver, avec, par exemple, une suspension par les deux camps des frappes sur des secteurs stratégiques. Moscou aurait signalé aux émissaires de Donald Trump être disposée à entamer des négociations, a expliqué lundi 7 septembre le président ukrainien au média Axios .

Le dirigeant russe V ladimir Poutine "a besoin de Trump" et ne veut pas le "contrarier" , a fortiori avant les élections américaines de mi-mandat début novembre, estime le président ukrainien dans cette interview. Le Kremlin s'est en conséquence montré "prêt à discuter", a-t-il ajouté, se référant à ce que lui ont assuré les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner , qui se sont rendu tour à tour à Moscou et Kiev ce week-end pour rencontrer les deux présidents.

Parmi les pistes avancées par Washington pour amorcer un processus de paix figure une possible "désescalade" avant ou durant l'hiver, indique Axios . "Il y a des idées autour de l'énergie, des céréales, de l'électricité et autour du pétrole et du gaz", a indiqué Volodymyr Zelensky à ce média.

"Progrès substantiels"

Les infrastructures liées à ces différents secteurs sont particulièrement ciblées par les attaques auxquelles se livrent quotidiennement les deux camps.

La Russie intensifie chaque hiver ses frappes contre le secteur énergétique ukrainien, plongeant la population de ce pays dans le froid et l'obscurité. Elle vise aussi le trafic en mer Noire, par où transitent l'essentiel des exportations ukrainiennes de céréales.

De son côté, Kiev multiplie depuis le début de l'année les frappes contre des raffineries et des terminaux gaziers et pétroliers russes, provoquant des pénuries de carburant et compliquant les exportations russes d'hydrocarbures.

Steve Witkoff a estimé lundi que sa tournée avait permis des "progrès substantiels" en vue de l'organisation de pourparlers tripartites pour mettre fin au conflit déclenché par l'invasion russe en février 2022.

Donald Trump s'était fait élire en 2024 notamment sur la promesse de mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine, sans succès jusqu'à présent.

Guerre en Ukraine

2 commentaires

  • 12:28

    La Russie s'était engagée à garantir l'intégrité et les frontières de l'Ukraine en échange de la remise par celle-ci de ses armes nucléaire (mémorandum de Budapest). On connaît la valeur de sa parole ou de ses écrits ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats israéliens lors d'une opération militaire après qu'un Palestinien s'est retranché dans une maison du village d'Aqraba, au sud de Naplouse, le 8 septembre 2026 en Cisjordanie occupée ( AFP / JAAFAR ASHTIYEH )
    Un Palestinien tué par les forces israéliennes lors d'un raid en Cisjordanie
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:24 

    L'armée israélienne a tué mardi un Palestinien en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, l'armée affirmant avoir abattu un suspect qui avait tenté d'attaquer des soldats. Abdelkarim Mohamed Khader Souleimane, 28 ans, a été "tué par ... Lire la suite

  • Image diffusée le 7 septembre 2026 par les Houthis montrant une frappe de missile balistique contre des camions transportant du matériel militaire depuis l'Arabie saoudite vers le camp militaire d'Al-Wadiah, dans la province de Hadramaout, au Yémen ( ANSARULLAH MEDIA CENTRE / - )
    Les Houthis mènent une attaque d'ampleur en Arabie saoudite, 73 civils blessés
    information fournie par AFP 08.09.2026 12:21 

    L'Arabie saoudite a dénoncé mardi une série de frappes des rebelles houthis pro-iraniens du Yémen voisin et promis de riposter à ce qui constitue leur plus importante attaque contre le territoire saoudien depuis plusieurs années. Le Yémen, pays pauvre de la péninsule ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2026 12:07 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI et de 0,2% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en hausse de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC

  • Tim Cook (à gauche) passe le témoin à John Ternus à la tête d'Apple. (crédit : NOAH BERGER / AFP)
    John Ternus va devoir prouver qu'Apple reste dans la course en matière d'IA
    information fournie par Reuters 08.09.2026 12:01 

    Lorsque le nouveau directeur général John Ternus dévoilera mercredi les derniers produits d'Apple AAPL.O , Wall Street s'attend à ce qu'il démontre que l'entreprise est toujours capable de proposer du matériel révolutionnaire et un assistant virtuel Siri capable ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank