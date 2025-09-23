 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Guerre en Ukraine : la Russie pratique la torture "systématique" des civils ukrainiens, dénonce l'ONU
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/09/2025 à 11:28

En mai 2025, les autorités ukrainiennes recensaient environ 1.800 civils ukrainiens détenus par la Russie, un chiffre probablement sous-estimé.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Simulacres d'exécution, passages à tabac, violences sexuelles... L'ONU dénonce, mardi 23 septembre dans un rapport, le recours "systématique" à la torture à l'encontre des civils par les autorités russes dans les zones ukrainiennes occupées.

Les enquêteurs du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU ont interrogé 216 civils libérés depuis juin 2023. Parmi eux, 92 % ont fait "des récits cohérents et détaillés de torture ou de mauvais traitements pendant leur captivité" , selon le rapport.

Ils ont décrit "des passages à tabac sévères avec divers instruments, tels que des bâtons et des matraques, des décharges électriques sur diverses parties du corps (et) des simulacres d'exécution". Beaucoup ont également déclaré avoir subi des menaces de mort et de violence envers eux-mêmes ou un proche.

Arrestations arbitraires

"Des personnes ont été arbitrairement arrêtées dans les rues des territoires occupés, inculpées sur des bases juridiques changeantes et détenues pendant des jours, des semaines, des mois, et même des années" , a dénoncé le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Tûrk, dans un communiqué. "Il est essentiel que les droits des détenus civils, qui ont été gravement affectés par ce terrible conflit, soient une priorité dans toute discussion de paix," a-t-il déclaré.

Le rapport de l'ONU a également documenté "des cas de torture et de mauvais traitements" infligés à des civils détenus par les autorités ukrainiennes .

Fin juillet, l'Ukraine comptait officiellement plus de 2.250 détenus liés au conflit, principalement des citoyens ukrainiens accusés de trahison, espionnage ou collaboration avec les autorités russes occupantes, notamment lors de tâches ordinaires, tels que des travaux de construction ou encore le ramassage d'ordure.

Guerre en Ukraine

  • 11:54

    Pour l'Ukraine on met juste une petite phrase .. Le rapport de l'ONU a également documenté "des cas de torture et de mauvais traitements" infligés à des civils détenus par les autorités ukrainiennes . Donc l'atrocité est du coté de l'Ukraine et la Russie, maisca nous savons que pendant une guerre c'est partout pareil malheureusement

