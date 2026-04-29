Guerre en Ukraine : la Russie ne présentera aucun matériel militaire lors du défilé du 9-Mai à Moscou

Le défilé devrait toutefois inclure des vidéos montrant des militaires "effectuer des tâches dans la zone de l'opération spéciale militaire".

Le défilé du 9-Mai à Moscou, en Russie, le 9 mai 2025. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Il n'y aura pas de matériel militaire présenté lors du défilé militaire du 9-Mai sur la place Rouge à Moscou commémorant la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, a indiqué mardi 28 avril le ministère de la Défense, qui évoque "la situation opérationnelle actuelle".

Le 9-Mai, date en Russie de la capitulation allemande, est commémoré chaque année par de grandes démonstrations de force à travers le pays.

Cette année, plusieurs écoles militaires, les corps de cadets "ainsi que la colonne de matériel militaire ne participeront pas au défilé militaire (...) en raison de la situation opérationnelle actuelle" , a annoncé le ministère mardi soir sur Telegram.

Le défilé devrait inclure des représentants de toutes les branches des forces armées et des vidéos montrant des militaires "effectuer des tâches dans la zone de l'opération spéciale militaire" , référence à la guerre en Ukraine, seront diffusées, précise-t-il.

Cinquième année de guerre

Une démonstration d'acrobatie aérienne est néanmoins toujours prévue. "Pendant la partie aérienne du défilé, des appareils des patrouilles acrobatiques russes survoleront la place Rouge et, à la fin du défilé, les pilotes des avions de combat Su-25 coloreront le ciel de Moscou aux couleurs du drapeau de la Fédération de Russie", selon le ministère.

L'an dernier une vingtaine de dirigeants étrangers , dont le président chinois Xi Jinping, avaient assisté à Moscou aux commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, qui avaient donné lieu à un défilé particulièrement important.

Quelque 11.000 soldats, des chars T-90, des missiles Iskander et des drones -une première- avaient participé au défilé. L'imposant missile balistique intercontinental Yars avait aussi été exhibé sur la place Rouge.

L'offensive en Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022 est entrée dans sa cinquième année, mobilisant d'importantes ressources économiques et coûtant la vie à des centaines de milliers de personnes. Les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale sont au point mort.