Guerre en Ukraine : la Russie dément déployer des soldats nord-coréens sur le terrain

Un responsable ukrainien a évoqué récemment un petit groupe de "troupes du génie" déployée en Ukraine, tandis que la Corée du Sud a jugé "très probable" que plus de soldats soient bientôt envoyés.

Vladimir Poutine et Kim Jong-Un à Pyongyang, en Corée du Nord, le 19 juin 2024. ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

Les informations avancées par Séoul et par Kiev selon lesquelles des soldats nord-coréens combattent en Ukraine pour prêter main forte à l'armée russe sont "fausses", a assuré jeudi 10 octobre le Kremlin.

La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, a renforcé ces derniers mois ses liens militaires avec Moscou et le président russe Vladimir Poutine a effectué une rare visite à Pyongyang en juin pour y signer un accord de défense mutuelle avec Kim Jong Un.

"Cela ressemble à une nouvelle (fausse) information, un canard", a balayé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien. Un média ukrainien avait soutenu le week-end dernier que s ix officiers nord-coréens étaient morts lors d'une attaque de missile ukrainienne survenue quelques jours plus tôt près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine occupé par Moscou.

"Troupes du génie"

Andriï Kovalenko, un responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, avait lui précisé sur Telegram que les soldats nord-coréens engagés en Ukraine "se limit(aient) à un petit nombre de troupes du génie ".

Ces forces "surveillent l'utilisation des munitions (nord-coréennes) par l'armée russe", avait-il ajouté, affirmant que "la Russie est de plus en plus dépendante des munitions de la Corée du Nord pour différents types d'armes" .

Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, avait de son côté déclaré mardi que Séoul jugeait "très probable qu'il y ait eu des victimes parmi des officiers nord-coréens et soldats en Ukraine", disant même s'attendre même à ce que d'autres troupes soient envoyés en renfort aux côtés des Russes en raison de "l'alliance militaire" entre Moscou et Pyongyang.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont accusé la Corée du Nord d'avoir fourni des munitions et des missiles à la Russie pour soutenir son offensive qui dure depuis plus de deux ans et demi, malgré les démentis de Moscou et Pyongyang.