Guerre en Ukraine : la Russie affirme que la France a voulu établir un "dialogue" sans la participation de Kiev

La Russie a dénoncé le "comportement ambigu" de la France vis-à-vis du conflit ukrainien.

Sergueï Lavrov à Doha, au Qatar, le 7 décembre 2024. ( AFP / MAHMUD HAMS )

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé jeudi 26 décembre que la France a cherché "plusieurs fois" à établir avec Moscou "un dialogue sur la question ukrainienne" sans impliquer l'Ukraine, malgré le principe avancé par l'Occident de ne pas négocier sans la participation de Kiev.

Les pays occidentaux, qui cherchent à afficher un front uni dans leur soutien à Kiev, ont maintes fois répété qu'aucune décision ne pouvait être prise sur l'Ukraine derrière son dos.

"Je n'entrerai pas dans les détails pour ne pas décevoir qui que ce soit mais, à plusieurs reprises, nos collègues français ont lancé des appels par le biais de canaux confidentiels : 'Laissez-nous aider, établissons un dialogue sur la question ukrainienne' . D'ailleurs, sans l'Ukraine", a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse.

"Simplement un dialogue sur la question ukrainienne, en violation de ce que l'Occident ne cesse de répéter : 'Pas un mot sur l'Ukraine sans l'Ukraine'", a-t-il ajouté. "Nous n'avons pas refusé", a affirmé Sergueï Lavrov, disant les responsables russes sont "prêts à écouter".

Sergueï Lavrov n'a pas indiqué quand ces contacts supposés auraient eu lieu, ni exactement sur quels sujets ils portaient. La France n'a pour l'heure pas réagi à ces allégations russes.

"Comportement ambigu" de la France

L'hypothèse de négociations de paix pour mettre fin au conflit en Ukraine, déclenché par l'assaut russe de février 2022, est de plus en plus évoquée à moins d'un mois du retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Le républicain, déjà président de 2017 à 2021, a maintes fois promis de rétablir la paix en Ukraine "en 24 heures" et a appelé à un "cessez-le-feu immédiat" ainsi qu'à des pourparlers. Mais le flou qui entoure son plan suscite l'inquiétude de l'Ukraine. En difficulté sur le front et très dépendante de l'aide occidentale, elle craint d'être contrainte à un accord défavorable.

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Occidentaux à l'unité lors d'un sommet à Bruxelles. "C'est seulement ensemble que les États-Unis et l'Europe peuvent vraiment arrêter (le président russe Vladimir) Poutine", a-t-il dit.

Jeudi, Sergueï Lavrov a dénoncé le "comportement ambigu" de la France vis-à-vis du conflit ukrainien.

Certains pays européens, dont la France, ont évoqué l'hypothèse de l'envoi de troupes en Ukraine afin de garantir le respect d'un éventuel cessez-le-feu. Ce type de déclarations "n'incite pas à prendre au sérieux ce qui se passe à l'initiative de nos collègues français", estime Sergueï Lavrov.