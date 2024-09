Guerre en Ukraine : l'Iran a livré des missiles à la Russie, selon les États-Unis, Téhéran dément, mais pas Moscou

L'UE promet de sanctionner l'Iran si ces informations se vérifient.

Des répliques de missiles iraniens à Téhéran, en Iran le 7 février 2024. ( AFP / ATTA KENARE )

L'Union européenne a confirmé lundi 9 septembre avoir reçu de ses alliés des "informations crédibles" sur la livraison de missiles balistiques par l'Iran à la Russie. Une information fermement rejetée par Téhéran, mais que le Kremlin s'est refusé à démentir clairement.

"Nous examinons la question avec les États membres, et si elle est confirmée, cette livraison représenterait une escalade matérielle importante dans le soutien de l'Iran à la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré Peter Stano, porte-parole du service diplomatique de l'UE. "La position unanime des dirigeants européens a toujours été claire. L'Union européenne répondra rapidement et en coordination avec ses partenaires internationaux, y compris en prenant de nouvelles et significatives mesures restrictives à l'encontre de l'Iran", a ajouté ce porte-parole.

Le Kremlin n'a pas démenti lundi que l'Iran lui livrait des missiles, relevant que la Russie développait comme elle l'entendait ses relations avec Téhéran notamment dans les domaines "les plus sensibles" . "Ce type d'informations ne sont pas toujours vraies", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans démentir ces accusations lors d'un briefing avec la presse. "L'Iran est un partenaire important" a-t-il ajouté, notant que les deux pays développaient leur coopération "dans tous les domaines possibles, y compris les plus sensibles".

"Nous rejetons catégoriquement les affirmations selon lesquelles l'Iran aurait joué un rôle dans l'exportation d'armes vers l'une des parties en conflit", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, lors de sa conférence hebdomadaire.

Lundi, Nasser Kanani a réaffirmé la position de l'Iran en déclarant que son pays n'était pas "partie prenante" au conflit entre la Russie et l'Ukraine. "Ceux qui accusent l'Iran sont eux-mêmes les plus grands exportateurs d'armes vers l'une des parties belligérantes" , a ajouté le prote-parole du ministère iranien.

Conséquences sérieuses pour Téhéran

Selon le Wall Street Journal , les États-Unis ont informé leurs alliés européens de la livraison effective de missiles à courte portée iraniens à la Russie au moment où celle-ci a redoublé ses attaques contre les villes et les infrastructures ukrainiennes.

Les États-Unis et les alliés européens de l'Ukraine ont averti à plusieurs reprises que de telles livraisons auraient des conséquences sérieuses pour l'Iran , déjà sous le coup de nombreuses sanctions occidentales.

Les États-Unis ont ainsi averti à nouveau à la mi-août que l'Iran devait s'attendre à d'importantes conséquences s'il décidait de fournir des missiles à la Russie. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a également évoqué de nouvelles sanctions dans le cas de livraisons de missiles à la Russie .

Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà imposé des sanctions à des fabricants de drones iraniens, dont les produits ont été fournis à la Russie.