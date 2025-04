Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir capturé des combattants chinois, Pékin dénonce des accusations "sans fondement"

Selon les services ukrainiens, il s'agit de personnes qui ont signé "un contrat" avec l'armée russe plutôt que de soldats envoyés par Pékin.

Xi Jinping à Pékin, en Chine, le 11 mars 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )

La Chine "a toujours demandé à ses citoyens de se tenir à l'écart des zones de conflit armé". Pékin a indiqué, mercredi 9 avril, procéder à des vérifications après l'annonce par l'Ukraine de la capture de ressortissants chinois combattant pour la Russie. Les accusations selon lesquelles de nombreux ressortissants chinois ont rejoint les rangs de l'armée russe sont "sans fondement", a martelé la Chine.

"La Chine est en train de procéder à des vérifications avec l'Ukraine sur cette affaire", a réagi mercredi lors d'un point presse régulier Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Je tiens à souligner que le gouvernement chinois a toujours demandé à ses citoyens de se tenir à l'écart des zones de conflit armé, d' éviter d'être impliqués dans des conflits armés sous quelque forme que ce soit et, en particulier, d'éviter de participer aux opérations militaires de quelque partie que ce soit", a-t-il souligné. Le Kremlin a de son côté refusé mercredi de commenter l'annonce. "Je ne peux faire aucun commentaire sur cette question", a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, interrogé à ce sujet lors d'un briefing auquel participe l' AFP .

C'est la première fois que l'Ukraine affirme avoir découvert des Chinois participant aux hostilités sur son sol depuis le début de l'invasion russe il y a trois ans. Kiev a publié une vidéo montrant l'un de ces prisonniers de guerre chinois présumés montrant un homme en tenue militaire, les mains liées, imitant des bruits de combat et prononçant des mots en mandarin.

"Facilitateur décisif" de l'invasion

Selon des informations préliminaires, il s'agit de personnes qui ont signé "un contrat" avec l'armée russe plutôt que de l'envoi par Pékin de troupes régulières sur le front ukrainien, a dit à l' AFP un haut responsable ukrainien sous le couvert de l'anonymat.

Volodymyr Zelensky avait ajouté qu'il y avait des preuves que "beaucoup plus de citoyens chinois" combattaient avec les forces russes, une affirmation que Lin Jian a rejeté. "Ce type d'affirmation est totalement sans fondement. La position de la Chine sur la crise ukrainienne est claire et sans ambiguïté, et a été largement reconnue par la communauté internationale", a-t-il déclaré lors du point de presse. "La partie ukrainienne devrait apprécier à leur juste valeur les efforts et le rôle constructif de la Chine dans la recherche d'une solution politique à la crise ukrainienne", a-t-il ajouté.

La Chine se présente comme une partie neutre et un médiateur potentiel dans ce conflit, mais elle reste un allié politique et économique clé de la Russie, au point que les Occidentaux l'ont qualifiée de "facilitateur décisif" de l'assaut russe -que Pékin n'a jamais condamné.

Pékin est notamment accusé d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales, en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armements pour la guerre.