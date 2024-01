Guerre en Ukraine : Kiev a "besoin d'un financement prévisible en 2024 et au-delà", estime Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen à Bruxelles, le 5 janvier 2024. ( AFP / JOHN THYS )

Les Ukrainiens "ont besoin d'un approvisionnement constant et suffisant en armes afin de défendre leur pays et de récupérer leur territoire légitime", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ce mardi 16 janvier depuis Davos.

"L'Ukraine peut l'emporter dans cette guerre", a estimé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ce mardi 16 janvier depuis Davos. Mais pour ce faire, l'Ukraine a besoin d'un "financement prévisible" en 2024, a-t-elle martelé, mettant en garde contre le risque de lassitude des alliés de Kiev face à l'agression russe.

"Nous devons continuer de lui donner les moyens de résister", a-t-elle ajouté. "Les Ukrainiens ont besoin d'un financement prévisible tout au long de l’année 2024 et au-delà", a-t-elle poursuivi, à deux semaines d'un sommet européen centré sur l'aide financière à Kiev qui s'annonce particulièrement délicat en raison des menaces de veto de la Hongrie. "Ils ont besoin d'un approvisionnement constant et suffisant en armes afin de défendre leur pays et de récupérer leur territoire légitime", a-t-elle encore dit.

Rappelant que l'Union européenne avait décidé en décembre de lancer les négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine, Ursula von der Leyen a estimé que cette dernière serait "une avancée historique" pour ce pays, et "une réponse à l'appel de l'histoire" pour l'Europe. Mettant en garde contre les tentatives de "désinformation et de mésinformation", particulièrement nombreuses sur le dossier ukrainien, la présidente de la Commission a longuement insisté sur les revers subis par Moscou depuis le lancement de son offensive il y a presque deux ans, le 24 février 2022.

"La Russie n'atteint pas ses objectifs stratégiques (...) La Russie a également échoué sur le plan économique. Les sanctions ont isolé son économie des technologies modernes et de l'innovation", a-t-elle affirmé. "Enfin, la Russie a échoué sur le plan diplomatique", a-t-elle ajouté, évoquant l'adhésion à l'Otan de la Finlande qui devrait bientôt être suivie de la Suède.