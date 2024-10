Guerre en Ukraine : Jean-Noël Barrot en Ukraine ce week-end pour "rappeler que la France ne se détourne d'aucune crise"

Jean-Noël Barrot à Paris le 10 octobre 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Une visite pour "porter la voix de la France". Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot va se rendre en Ukraine pour rappeler le soutien de la nation au pays en guerre avec la Russie depuis plus de deux ans et demi, a-t-il annoncé ce vendredi 18 octobre.

"Je me rends en Ukraine pour porter la voix de la France, pour rappeler que la France ne se détourne d'aucune crise, pour dire que ce qui se joue en Ukraine, c'est la sécurité de notre continent, sécurité y compris alimentaire et énergétique", a-t-il déclaré sur France Inter. Mais c'est également "une catastrophe humanitaire", a-t-il ajouté, précisant qu'il consacrerait "une partie de ce déplacement au sort des enfants de l'Ukraine et notamment les enfants kidnappés et déportés par les Russes".

Enfin comme ses prédécesseurs, il a souligné que si l'Ukraine capitulait face à la Russie, "ce serait la consécration de la loi du plus fort" et "cela, nous ne pouvons l'accepter".

La Russie, "c'est toujours l'attaquant"

Le ministre doit partir ce vendredi dans la journée et passer le weekend en Ukraine où il rencontrera notamment son homologue, selon une source diplomatique. Il n'a pas commenté sur le fonds le plan "pour la victoire", présenté par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ses alliés occidentaux. Mais il a rappelé la position constante de la France depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 : la Russie, "c'est toujours l'attaquant, c'est toujours l'agresseur et nous l'appelons toujours à se retirer de l'Ukraine". Et "c'est aux Ukrainiens de décider du moment à partir duquel les discussions de paix peuvent se tenir".

"Si lors de ce prochain sommet de paix, les conditions sont réunies pour que la Russie soit invitée, très bien. Pour ma part, je veillerai attentivement à ce que la Russie ait adopté un autre langage, qui est celui du droit international que nous défendons", a-t-il également martelé. Ces propos interviennent alors que le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé à "tout faire" pour empêcher la poursuite du conflit en Ukraine, y compris en discutant avec le président russe Vladimir Poutine, en concertation toutefois avec Kiev.