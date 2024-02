Guerre en Ukraine : "J'ai bon espoir qu'on soit capable" de produire "4 à 5.000 obus par mois" d'ici la fin de l'année, assure Sébastien Lecornu

Sébastien Lecornu à Paris le 27 février 2024. ( POOL / THOMAS SAMSON )

Au début de la guerre en Ukraine, en février 2022, la France en produisait un millier par mois avant de passer à 2.000 l'an passé.

Une production multipliée par cinq en deux ans. Mardi 27 février, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a indiqué lors d'une audition devant l'Assemblée nationale que la France devrait produire 4 à 5.000 obus par mois d'ici la fin de l'année. "J'ai bon espoir qu'on soit capable de faire 4 à 5.000 par mois" exemplaires d'obus de 155 mm, a déclaré Sébastien Lecornu.

Il a rappelé qu'au début de la guerre en Ukraine, la France en produisait un millier par mois avant de passer à 2.000 l'an passé. "Depuis ce mois de février, nous en sommes à 3.000 par mois. La pente est bonne, mais objectivement, c'est encore trop faible", a-t-il reconnu, pointant du doigt le problème de la disponibilité de la poudre et l'organisation des lignes de production.

Les Ukrainiens tirent entre 5.000 et 8.000 obus par jour

Nexter, filiale du groupe franco-allemand KNDS, "fait son possible pour investir dans des machines, pour rouvrir une ligne de production supplémentaire et par définition, nous permettre de augmenter encore cette cible à la fin de l'année". Les obus de 155 mm sont tirés notamment par les canons Caesar français ou PzH 2000 allemands. Leur portée peut atteindre 40 kilomètres.

Mi-janvier, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat Cédric Perrin avait qualifié la production française et européenne de munitions d'"extrêmement faible", "pas à la hauteur des attentes" ukrainiennes. Les Ukrainiens tirent entre 5.000 et 8.000 obus quotidiennement, contre entre 10 et 15.000 côté russe, avait-il rappelé.