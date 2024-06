Guerre en Ukraine et arrivée des F-16 : le "temps jouera" pour Kiev, espère le commandement ukrainien

La protection du ciel est une priorité de Volodymyr Zelensky et de l'armée ukrainienne, qui exhortent leurs alliés à livrer avions et systèmes de défense anti-aérienne.

( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

L'Ukraine a jugé lundi 17 juin que la Russie intensifiait ses attaques sur le front Est pour "maximiser l'épuisement des troupes" ukrainiens, avant l'arrivée de l'aide militaire occidentale, notamment des avions de chasse F-16.

Les forces russes ont, ces derniers mois, gagné du terrain dans les régions frontalières de Donetsk et Kharkiv, à la faveur d'une pénurie d'hommes et de munitions en Ukraine.

"Le commandement des troupes russes fait actuellement tout son possible pour augmenter et étendre l'intensité des hostilités afin de maximiser l'épuisement de nos troupes" a annoncé Oleksandre Syrsky, le chef de l'armée ukrainienne, sur sa chaîne Telegram. Selon ce dernier, Moscou est conscient que "le temps jouera" en faveur de Kiev, avec la réception d'une "quantité importante d'armes et d'équipements" de la part de ses alliés, dont les avions F-16, censés renforcer la défense aérienne ukrainienne.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 16 juin 2024 à 19h GMT ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Le commandant ukrainien précise que les forces russes concentrent leurs efforts dans les environs de "Koupiansk, Pokorvsk, Kourakhové et Vremivka", situés sur le front Est, alors que des "combats acharnés" se poursuivent à l'Est et au Sud.

Le procureur de la région méridionale de Kherson, partiellement occupée par Moscou, a d'ailleurs annoncé lundi qu'un homme de 50 ans avait été tué par un "explosif largué depuis un drone".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a de cesse, depuis plusieurs mois, de demander des systèmes de protection du ciel ukrainien à ses partenaires occidentaux, mais ceux-ci arrivent au compte-goutte.

Il a aussi estimé en mai dans un entretien à l'AFP que son pays avait besoin de "120 à 130" avions de combat F-16 ou autres appareils modernes, "pour que la Russie n'ait pas la supériorité dans les airs".