Guerre en Ukraine : Elon Musk promet de ne pas couper l'accès de l'armée ukrainienne au réseau Starlink

( AFP / SAUL LOEB )

L'armée ukrainienne conservera son accès au réseau de satellites Starlink, a promis dimanche 9 mars le multimilliardaire Elon Musk. Le conseiller spécial de Donald Trump venait d'avoir de vifs échanges en ligne avec le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski sur le sujet.

"Pour être extrêmement clair, malgré tous mes désaccords avec la politique de l'Ukraine , Starlink ne fermera jamais ses terminaux", a écrit Elon Musk sur son réseau social X. "Je veux simplement dire que sans Starlink, les réseaux ukrainiens s'effondreraient puisque les Russes peuvent brouiller tous les autres canaux de communication! Mais jamais nous le ferions ou l'utiliserions comme un moyen de négociation", a-t-il ajouté.

Avant cela, Elon Musk avait jeté le doute en écrivant : "Mon système Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne. Toute leur ligne de front s'effondrerait si je l'éteignais."

Cela a poussé le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski à lui répondre : "C'est le ministère polonais de la Numérisation qui paie les satellites Starlink pour l'Ukraine, pour 50 millions de dollars par an."

"Il n'y a pas de substitut à Starlink"

"Tais-toi, petit homme. Tu payes une petite partie du coût total. Et il n'y a pas de substitut à Starlink", lui a sèchement rétorqué Elon Musk.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio -qui selon la presse américaine a récemment eu des désaccords avec Elon Musk- s'est mêlé à l'échange, accusant son homologue polonais d'"inventer des choses".

"Personne n'a menacé de couper l'accès à Starlink à l'Ukraine. Et dites 'merci' parce que sans Starlink l'Ukraine aurait perdu cette guerre depuis bien longtemps et les Russes seraient actuellement à la frontière polonaise", a-t-il intimé. Un message suivi d'effets puisque Radoslaw Sikorski lui a rapidement répondu : "Merci Marco pour cette confirmation que les courageux soldats ukrainiens peuvent compter sur le service numérique vital conjointement apporté par les États-Unis et la Pologne".

Alliée fidèle de l'Ukraine, la Pologne revendique sa fonction de relais important pour le soutien logistique de l'aide militaire et humanitaire occidentale fournie à Kiev.

Depuis l'affrontement verbal entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février, les Américains ont suspendu l'aide militaire cruciale qu'ils apportent à Kiev, ainsi que le partage de renseignements. Lors de cet échange tendu dans le Bureau ovale, le vice-président américain JD Vance avait sommé Volodymyr Zelensky de "dire merci" aux États-Unis.