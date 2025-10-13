 Aller au contenu principal
Guerre en Ukraine : Donald Trump envisage de menacer Vladimir Poutine de fournir des missiles Tomahawk à Kiev
information fournie par Boursorama avec Media Services 13/10/2025 à 08:54

"Veulent-ils que des Tomahawks soient lancés dans leur direction ? Je ne pense pas", s'est interrogé Donald Trump, qui avait promis de résoudre la crise en 24 heures.

Donald Trump à bord d'Air Force One, le 12 octobre 2025. ( AFP / SAUL LOEB )

"Je vais peut-être lui dire : 'Écoute, si cette guerre ne se termine pas, je vais leur envoyer des Tomahawks'". Donald Trump a déclaré dimanche 12 octobre qu'il envisageait de menacer Vladimir Poutine de fournir des armes de longue portée à l'Ukraine si le président russe ne mettait pas fin à l'invasion russe dans ce pays.

Donald Trump envisage ces derniers mois la vente de missiles longue portée américains Tomahawk aux Européens pour les livrer à l'Ukraine, sa rencontre avec Vladimir Poutine à la mi-août en Alaska (États-Unis) n'ayant pas permis de progresser vers la fin de la guerre.

" Je vais peut-être lui en parler . Je vais peut-être lui dire : 'Écoute, si cette guerre ne se termine pas, je vais leur envoyer des Tomahawks'", a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One lorsqu'on lui a demandé s'il allait aborder le sujet avec le président russe lui-même.

"Nouvelle escalade"

Le dirigeant américain a fait savoir que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé des Tomahawks lors de leur entretien téléphonique samedi à propos d'une nouvelle livraison d'armes à Kiev.

"Les Tomahawks constituent une nouvelle étape dans l'agression", a ajouté Donald Trump, qui se rendait en Israël et en Egypte pour promouvoir un accord de paix à long terme à Gaza. "Veulent-ils que des Tomahawks soient lancés dans leur direction ? Je ne pense pas" , a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a auparavant mis en garde contre la fourniture de Tomahawks à Kiev, affirmant que cela constituerait "une nouvelle escalade" et affecterait les relations entre Washington et Moscou.

Donald Trump répète que la guerre en Ukraine, qu'il s'était engagé à résoudre dans les 24 heures suivant son entrée en fonction en janvier, est le conflit le plus difficile qu'il ait tenté de dénouer.

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
Vladimir Poutine

14 commentaires

  • 13 octobre 18:06

    régler le cas de l'Ukraine ouvrira le prix nobel de la paix , i l'a pas eu a cause de ça. Mais maintenant il va mettre toute les chances de son coté Poutine va encore pleurer pour reprendre le dialogue , mais il va d'abord se faire détruire ses sites énergétiques afin de ruiner son pays

L'offre BoursoBank