Guerre en Ukraine : "Discuter de garanties de sécurité sans la Russie est utopique", lance Sergueï Lavrov

"Nous ne pouvons accepter que les questions de sécurité collective soient désormais abordées sans la Russie", a tranché le ministre des Affaires étrangères russe.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a prévenu mercredi 20 août que discuter des garanties de sécurité occidentales à offrir à l'Ukraine sans impliquer la Russie ne mènera "nulle part".

Il a également jugé "maladroite" la manière dont les dirigeants européens tentent selon lui d'influencer Donald Trump en faveur de l'Ukraine, après que le président américain les a reçu lundi à la Maison Blanche.

"L'Occident comprend parfaitement que discuter sérieusement de garanties de sécurité sans la Russie est utopique, c'est une voie qui ne mène nulle part", a déclaré Sergueï Lavrov à l'issue de pourparlers avec son homologue jordanien à Moscou. "Nous ne pouvons accepter que les questions de sécurité collective soient désormais abordées sans la Russie", a-t-il ajouté.

Il a accusé les Européens de mener à une "escalade agressive de la situation" sans proposer "aucune idée constructive". "Les Européens, pour l'instant, essaient seulement de maintenir les États-Unis dans la course à l'armement" de l'Ukraine, a-t-il dénoncé.

"Position aventuriste, conflictuelle et belliciste"

Sergueï Lavrov s'est cependant félicité que "cette position totalement aventuriste, conflictuelle et belliciste ne trouve aucun écho auprès de l'actuelle administration américaine", qui s'efforce selon lui de "contribuer à éliminer les causes profondes du conflit".

La Russie considère l'expansion de l'Otan à ses frontières comme une menace existentielle et la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'alliance militaire occidentale est l'une des raisons qui ont poussé le Kremlin à envoyer ses troupes à l'assaut de ce pays en février 2022. Moscou rejette également tout déploiement d'un contingent militaire européen en Ukraine après la conclusion de la paix, comme l'ont proposé plusieurs pays de l'UE, dont la France.

L'Ukraine insiste en revanche pour obtenir des garanties de sécurité solides de la part de ses alliés pour dissuader la Russie de l'envahir à nouveau en cas de paix.

Sergueï Lavrov a également répété mercredi que toute rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky devait être "préparée avec le plus grand soin" afin qu' un tel sommet "ne se solde pas par une détérioration de la situation".