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Guerre en Ukraine : ces soldats de Corée du Nord qui demandent à trouver refuge au Sud
information fournie par Boursorama avec Media Services 30/06/2026 à 10:48

Le sort des deux soldats de Pyongyang capturés sur le front ukrainien fait l'objet de tractations diplomatiques entre Kiev et Séoul, sur fond de craintes quant à leur traitement s'ils devaient revenir vivants en Corée du nord.

Andriï Sybiga et Cho Hyun, le 30 juin 2026, à Séoul ( POOL / LEE JIN-MAN )

Andriï Sybiga et Cho Hyun, le 30 juin 2026, à Séoul ( POOL / LEE JIN-MAN )

Le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga et son homologue sud-coréen Cho Hyun ont discuté mardi 30 juin à Séoul du sort de deux Nord-Coréens capturés par l'Ukraine alors qu'ils combattaient pour la Russie, et que la Corée du Sud souhaite récupérer. Au cours d'un entretien, les deux ministres ont eu "des discussions constructives" sur cette question sensible, et sont tombés d'accord pour dire qu'elle devait être résolue conformément au "droit international et aux principes humanitaires", a déclaré un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.

Les deux soldats ont été faits prisonniers par les forces ukrainiennes en janvier 2025 dans la région russe de Koursk et sont réclamés par la Russie et la Corée du Nord. Mais des organisations de défense des droits humains mettent en garde contre le terrible châtiment qui pourrait les attendre dans leur pays pour s'être laissés capturer au lieu de mourir sur le champ de bataille.

"Si on ne m'emmène pas en Corée du Sud, je finirai par mourir"

Selon ces organisations, les soldats nord-coréens partant combattre au côté de l'armée russe sur le front ukrainien reçoivent l'ordre de se suicider plutôt que de se rendre. En avril, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait lui-même fait l'éloge des soldats morts en Ukraine en ayant eu recours à des "combats au corps-à-corps défiant la mort et à des explosions suicidaires héroïques, sans hésitation".

Les deux Nord-Coréens, les seuls à avoir été capturés vivants par l'Ukraine depuis le début du conflit, ont émis le souhait d'aller en Corée du Sud, et Séoul s'active depuis pour les faire venir. "Si on ne m'emmène pas en Corée du Sud, je finirai par mourir", avait déclaré l'un d'eux début 2026 à la chaîne de télévision sud-coréenne MBC.

En mars, M. Cho avait dit avoir reçu l'assurance de Kiev qu'ils ne seraient pas rapatriés en Corée du Nord contre leur gré, mais le gouvernement ukrainien n'a pas encore annoncé sa décision les concernant. La Corée du Nord et la Russie ont signé en 2024 un traité de défense mutuelle. Les analystes sud-coréens estiment que Pyongyang reçoit une aide financière, technologique, énergétique et alimentaire de la part de Moscou en échange de missiles, de munitions et de milliers de soldats envoyés sur le front ukrainien.

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