Guerre en Ukraine : Bruxelles annonce un 19e "paquet" de sanctions contre la Russie

Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 20 mars 2025. ( AFP / JOHN THYS )

Ces mesures visent principalement l'énergie en provenance de Moscou. Depuis 2022, l'UE réduit significativement sa dépendance au gaz russe.

"Nous pouvons confirmer que la commission a adopté un nouveau paquet de sanctions contre la Russie", a-t-elle indiqué devant des journalistes, précisant que la présidente, Ursula von der Leyen, ferait une déclaration à ce sujet.

Après un entretien avec Donald Trump, la présidente de la commission européenne avait promis mardi 16 septembre des "mesures supplémentaires" contre la Russie, visant notamment son secteur énergétique .

Donald Trump s'est dit prêt à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie, mais à la condition que les Européens arrêtent d'acheter des hydrocarbures russes , dont les ventes sont l'une des principales sources de financement de la machine de guerre russe contre l'Ukraine.

En réponse, Ursula von der Leyen avait indiqué vouloir "accélérer" le sevrage européen des hydrocarbures russes, dans un "effort commun" avec les Etats-Unis.

Les Européens cherchent coûte que coûte à garder les Etats-Unis à leurs côtés dans leurs efforts pour soutenir l'Ukraine en guerre. Et en n'agissant pas rapidement sur les sanctions, ils redoutent aussi de donner à Donald Trump une bonne raison pour ne rien faire lui-même à l'encontre de la Russie, selon des diplomates.

Vers des sanctions contre la Chine et l'Inde

L'Union européenne a déjà décidé, depuis décembre 2022, de cesser toute importation de pétrole russe. Deux pays européens ont toutefois obtenu une exemption, la Hongrie et la Slovaquie, en raison de leur dépendance au brut venant de Russie.

L'UE a également fortement réduit sa dépendance au gaz russe depuis l'invasion russe de l'Ukraine déclenchée en février 2022, mais pas totalement. En 2024, la Russie assurait encore 19% de l'approvisionnement en gaz de l'UE , dont près de la moitié sous forme de GNL, générant des centaines de millions d'euros de revenus pour la Russie .

En juin dernier, la Commission a proposé de mettre totalement fin à cette dépendance avant la fin 2027. Une des mesures envisagées serait d' accélérer le calendrier concernant le gaz naturel liquéfié (GNL) , selon des diplomates à Bruxelles.

Ursula von der Leyen a également assuré cette semaine qu'elle proposerait des sanctions supplémentaires contre des entités (entreprises, banques, etc) de pays tiers, notamment la Chine ou l'Inde , qui aident la Russie à contourner les sanctions occidentales ou à vendre son pétrole.

Donald Trump a aussi suggéré aux Européens d'envisager des hausses substantielles de droits de douane visant la Chine, pour qu'elle diminue son soutien à Moscou.