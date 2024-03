Guerre en Ukraine : accord de l'UE sur une enveloppe de 5 milliards d'euros pour l'achat d'armes pour Kiev

Volodymyr Zelensky à Istanbul, en Turquie, le 8 mars 2024. ( AFP / OZAN KOSE )

"Les ambassadeurs de l'UE se sont mis d'accord sur le principe d'une réforme de la Facilité européenne pour la paix (FEP) pour soutenir l'Ukraine avec un budget de 5 milliards d'euros pour 2024", a annoncé sur X la présidence belge du Conseil de l'UE.

Depuis des mois, l'Ukraine réclame davantage de munitions face aux forces russes. Mercredi 13 mars, les 27 pays membres de l'UE ont trouvé un accord pour ajouter 5 milliards d'euros à un fonds visant à financer l'achat d'armes pour Kiev.

"Accord !", a annoncé sur X la présidence belge du Conseil de l'UE. "Les ambassadeurs de l'UE se sont mis d'accord sur le principe d'une réforme de la Facilité européenne pour la paix (FEP) pour soutenir l'Ukraine avec un budget de 5 milliards d'euros pour 2024", a-t-elle ajouté. Après un peu plus de deux ans de guerre, l'armée ukrainienne est en manque d'effectifs et réclame des munitions et des systèmes de défense aérienne pour contenir une armée russe à l'offensive. L'UE a déjà dépensé plus de six milliards d'euros dans le cadre de sa Facilité européenne pour la paix, destinée essentiellement à rembourser les livraisons d'armes effectuées par certains Etats membres à l'Ukraine.

"Priorité" à l'industrie de défense européenne

La décision annoncée mercredi a été prise après des semaines de tractations en raison de l'opposition de la France et de l'Allemagne. Paris souhaitait obtenir des garanties sur le "made in Europe" des armes financées par les fonds européens, et l'Allemagne avait exprimé ses réticences par rapport à ce mécanisme européen, lui préférant les aides bilatérales.

Selon des diplomates, l'Allemagne a obtenu que sa contribution directe à l'Ukraine - elle a promis huit milliards d'euros cette année - soit en partie décomptée de son soutien financier au fonds européen d'aide à Kiev. Berlin est le plus gros contributeur à ce fonds, dont le budget est abondé par les Etats membres en fonction de leur Produit intérieur brut (PIB). La France a obtenu de son côté, selon la même source, que la "priorité" soit donnée à l'industrie de défense européenne lorsqu'un Etat membre passe commande d'armes, sauf s'il s'avère trop difficile de les obtenir dans des délais raisonnables.

L'UE a déjà consacré quelque 28 milliards d'euros en aide militaire à l'Ukraine

Au total, l'UE et ses Etats membres ont déjà consacré quelque 28 milliards d'euros en aide militaire à l'Ukraine, depuis l'invasion de ce pays par la Russie le 24 février 2022. Les craintes d'une défaite de l'Ukraine face à la Russie, faute d'armements suffisants, ont grandi ces dernières semaines, après plusieurs avancées des forces russes sur le champ de bataille. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait ainsi exhorté fin février ses alliés occidentaux à livrer leur aide militaire à "temps" à son pays.

Une aide américaine d'un montant de plus de 60 milliards d'euros est toujours bloquée au Congrès en raison des réticences d'élus républicains soutenant l'ancien président Donald Trump. La Maison Blanche a toutefois annoncé mardi une aide de 300 millions de dollars pour l'Ukraine. Elle comprend notamment des missiles antiaériens, des munitions et des obus d'artillerie.

Nouvelle stratégie

L'UE s'efforce de son côté depuis deux ans de développer son industrie de défense pour mieux répondre aux besoins ukrainiens. La Commission européenne a présenté la semaine dernière une nouvelle stratégie en matière de défense, qui vise à développer la coopération entre Etats membres et garantir des commandes aux industriels européens. Les 27 doivent en discuter lors d'un sommet européen la semaine prochaine à Bruxelles.

L'UE avait promis l'an dernier de fournir un million d'obus à l'Ukraine d'ici la fin mars, mais les responsables européens ont reconnu que cet objectif ne serait pas atteint. Ils ont toutefois assuré qu'il le serait d'ici la fin de l'année. La Russie a de son côté mis son économie sur le pied de guerre et reçu des centaines de milliers d'obus de la Corée du Nord.