Guerre en Ukraine : 95% des "composants critiques étrangers" utilisés dans les armements russes proviennent de l'Occident, dénonce Kiev

A Kharkiv, en Ukraine, le 17 janvier 2024. ( AFP / SERGEY BOBOK )

Selon Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, son pays aurait besoin de "moins d'aide militaire" si les Etats occidentaux faisaient tout pour fermer "les stratagèmes et failles" du système de sanctions visant Moscou.

"L'Occident doit sérieusement se mettre à juguler la capacité de la Russie à produire des armes." C'est ce qu'a estimé Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, sur X (ex-Twitter) ce vendredi 19 janvier. Il a également estimé que 95% des "composants critiques étrangers" utilisés dans les armements russes étaient produits par des sociétés occidentales.

Le ministre a pointé du doigt le rôle "d'entreprises privées" qui exportent vers la Russie. Il ne s'agit "pas nécessairement des produits militaires, mais aussi de produits civils ou à double usage et même provenant d'appareils ménagers". Selon lui, son pays aurait besoin de "moins d'aide militaire" si les Etats occidentaux faisaient tout pour fermer "les stratagèmes et failles" du système de sanctions visant Moscou mis en place par les Etats-Unis et l'Union européenne. Le ministre a donc réclamé des "efforts de grande ampleur" en la matière pour "sauver les vies de nombreux civils en Ukraine et troubler la machine de guerre de (Vladimir) Poutine".

La Russie a complètement réorienté son économie sur l'industrie de l'armement et a démultiplié sa production, malgré les sanctions qui doivent permettre de gêner la fabrication de munitions et d'armes. Moscou est parvenue à contourner certaines de ces mesures, et à acquérir par exemple la micro-électronique dont elle a besoin, notamment en provenance d'Asie. L'Ukraine de son côté voit l'aide militaire occidentale se tarir, sur fond de dissensions internes aux Etats-Unis en particulier.