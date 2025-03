Guerre en Ukraine : 130 milliards d'euros d'aide à Kiev, qui donne quoi ?

Blindés, défense antiaérienne, obusiers... Les soutiens de l'Ukraine ont fourni quantité de matériels divers à Kiev. Les États-Unis sont de loin le premier fournisseur.

Un militaire ukrainien dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 6 janvier 2025. ( AFP / GENYA SAVILOV )

Alors que les Donald Trump vient de fermer le robinet de l'aide américaine, le montant de l'aide militaire apportée à l'Ukraine par les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, s'est élevée à 130 milliards d'euros de début 2022 au 31 décembre 2024.

À cette date, les alliés de l'Ukraine lui avaient promis 170 milliards d'euros d'aide militaire mais n'avaient fourni ou alloué à des équipements précis que 130 milliards, selon les données du Kiel Institute (Allemagne), qui recense les armes promises et livrées à l'Ukraine depuis l'invasion par la Russie le 24 février 2022. Cette différence s'explique principalement par le fait que certains alliés, comme l'Union européenne, prennent des engagements pluriannuels.

Graphique montrant les engagements d'aide à l'Ukraine annoncés par différents pays et institutions entre le 24 janvier 2022 et le 31 décembre 2024, selon l'institut Kiel ( AFP / Sylvie HUSSON )

• Les États-Unis, premier contributeur

Les États-Unis sont le premier donateur, concentrant près de la moitié (49,4%) de l'aide militaire destinée à l'Ukraine.

Mais les 64 milliards d'euros (69 milliards de dollars) qu'ils ont débloqués, selon le Kiel Institute, sont bien loin des "350 milliards d'équipements militaires" évoqués plusieurs fois par le président Donald Trump. Cette aide militaire, approuvée sous la présidence de Joe Biden, a déjà été très largement fournie mais il reste encore du matériel, en particulier des armes, dont Donald Trump a suspendu lundi la livraison.

Si l'UE et ses membres ont promis à l'Ukraine plus d'aide militaire que les États-Unis (71 milliards d'euros), les Vingt-Sept restent nettement derrière en termes d'aide déjà livrée ou allouée , leur contribution s'élevant à 50 milliards d'euros au 31 décembre.

Le Royaume-Uni a livré ou alloué la moitié de ses 20 milliards promis; le Canada 2,6 milliards sur 3,1; et la Norvège 1,8 milliard sur 8,5.

En pourcentage de leur PIB, ce sont le Danemark et les Pays baltes qui font l'effort le plus important . Les sommes allouées par le Danemark s'élèvent à 2% de son PIB de 2021, à entre 1,3% et 2% pour les Pays baltes. En comparaison, l'effort est de 0,32% pour l'Allemagne, 0,30% pour les États-Unis ou 0,13% pour la France.

Engagements pris par les pays fournisseurs entre le 24 janvier 2022 et le 31 décembre 2024 pour trois types d'armements : chars, canons Howitzers (155mm) et lance roquettes MLRS ( AFP / Sylvie HUSSON )

• Qui donne quoi ?

En quantité, la Pologne est, de loin, le premier fournisseur de chars d'assaut (354) mais il s'agit essentiellement de vieux blindés de conception soviétique.

Depuis début 2023, Kiev a obtenu, quoiqu'en plus faible quantité, des chars lourds bien plus modernes, de conceptions américaine (Abrams), britannique (Challenger 2) et allemande (Leopard 2). Les principaux donateurs de ces blindés sont l'Australie (49), les États-Unis (31), l'Espagne (29), l'Allemagne (18), la Pologne et le Royaume-Uni (14 chacun).

Les États-Unis sont, à ce jour, le premier fournisseur d'obusiers de 155 mm, dont ils ont fourni 200 exemplaires, devant le Royaume-Uni (94). Les États-Unis sont également les premiers donateurs de lance-roquettes multiples (une quarantaine d'HIMARS).

Concernant la défense antiaérienne, l'Allemagne et les États-Unis ont chacun fourni trois systèmes américains Patriot pour aider l'Ukraine à se défendre contre les frappes sur ses infrastructures et ses villes.