Guerre commerciale : le Canada croit toujours en "un accord mutuellement avantageux" avec les États-Unis, assure Mark Carney

Donald Trump et Mark Carney. ( AFP / SAUL LOEB )

La guerre commerciale entre le Canada et les Etats-Unis s'est encore envenimée cette semaine après que Donald Trump a décidé d'interdire l'importation de certains produits canadiens aux Etats-Unis et de relever les droits de douane sur d'autres marchandises, en riposte à la décision du Canada d'imposer de nouveaux droits de douane sur des produits américains.

Le Canada tend la main aux Etats-Unis. Le Premier ministre Mark Carney s'est dit "prêt à sceller un accord juste" sur le plan commercial avec les Etats-Unis, a-t-il assuré jeudi 10 septembre, trois semaines après avoir rompu les négociations avec la Maison Blanche.

"Le Canada est toujours prêt à conclure un accord juste. Nous sommes convaincus qu’il existe un accord mutuellement avantageux pour le Canada et les États-Unis", a-t-il assuré, indiquant avoir parlé avec Donald Trump "ces derniers jours". "Cela fait partie de nos responsabilités de travailler ensemble", a ajouté Mark Carney, précisant avoir évoqué avec le président américain les "problèmes" au Canada, "l'Iran" ou encore "d'autres sujets internationaux".

Le conflit commercial entre le Canada et les Etats-Unis s'est encore envenimé cette semaine après que Donald Trump a décidé mardi d'interdire l'importation de certains produits canadiens aux Etats-Unis et de relever les droits de douane sur d'autres marchandises. Cette riposte américaine est intervenue alors que le Canada a imposé mardi de nouveaux droits de douane sur des produits américains, en réponse aux surtaxes mises en place par Washington depuis le 22 août à l'encontre de ses propres exportations. La signature d'un décret par Donald Trump, en août, pour changer le nom du lac Ontario, dont les eaux sont partagées entre le Canada et les Etats-Unis, en "lac Amérique", a également contribué à alimenter ces tensions.