Guerre commerciale : la Chine cloue au sol les espoirs de Boeing

Dernier épisode de la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine par taxes douanières interposées, Pékin a ordonné à ses compagnies aériennes de cesser de prendre livraison d'avions venant du constructeur américain Boeing, rapporte l'agence de presse Bloomberg. Cela concerne un total de plus de 50 Boeing en fabrication. China Southern Airlines attend trente-sept Boeing 737 Max et deux long-courriers 787-9. China Eastern Airlines doit être livrée de sept Max 8 et six 787-9. Quant à Air China, elle est concernée par quatre 737 MAX 8. À terme, Pékin a ordonné à Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines de ne pas réceptionner 45, 53 et 81 appareils respectivement que Boeing devait leur livrer entre 2025 et 2027.

Cela concerne aussi les contrats en cours de négociation. Le mois dernier, Development Bank Financial Leasing, la division aéronautique d'une banque chinoise, a annoncé qu'elle allait acheter cinquante 737 Max 8, avec des livraisons prévues entre 2028 et 2031, ce qui est la plus grosse commande pour Boeing par la Chine depuis 2015.

Ce gel des livraisons est, comme c'est souvent le cas, une arme à double tranchant. Pour Boeing, c'est une catastrophe industrielle et financière. À Renton, où, près de Seattle, sont assemblés les 737, des lignes de