Guerre commerciale: 47 usines chimiques menacées en France, 200 à 350 dans l'UE, selon France Chimie

L'industrie chimique européenne, qui va des produits parapétroliers à la pharmacie, est prise "en étau" entre les Etats-Unis et la Chine, et risque de perdre "47 sites" en France et "200 à 350" dans toute l'Union Européenne si un "plan d'urgence" n'est pas lancé, a alerté mercredi France Chimie.

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Selon l'industrie chimique française, le contexte de conflit commercial pourrait "amplifier" la tentation du dumping, c'est-à-dire la baisse des prix, voire la vente à perte, pour trouver de nouveaux débouchés aux marchandises freinées par les nouvelles taxes douanières imposées aux Etats-Unis et en Chine.

Avec à la clé, le risque que des flux massifs de marchandises d'autres régions du monde soient redirigés vers l'Union européenne.

Cela contraindrait l'Europe à fermer ses usines les moins compétitives ne pouvant s'aligner sur les baisses de tarifs, a expliqué à la presse Frédéric Gauchet, président de France Chimie en marge de l'assemblée générale de son association qui représente les 4.000 entreprises françaises du secteur.

La "guerre commerciale" en cours est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la chimie européenne, déjà très fragilisée par les "surcapacités mondiales", les "coûts de l'énergie" plus élevés en Europe, la "charge réglementaire" et une "fiscalité défavorable", a-t-il dit.

"Nous craignons une Europe de la chimie encore plus affaiblie" et nous attendons "un nouveau recul du chiffre d'affaires" de la chimie française pour 2025, a ajouté M. Gauchet.

L'association évalue "entre 150.000 et 200.000" le nombre d'emplois menacés dans la chimie à l'échelle européenne, dont 15 à 20.000 en France.

C'est surtout l'industrie "amont" des produits chimiques de base qui est menacée en Europe. "Il est possible qu'il n'y ait plus du tout de production d'acide nitrique en Europe si on ne fait rien", a ainsi estimé M. Gauchet.

"La Chine ayant beaucoup investi dans des usines ultra-modernes avec des coûts d'exploitation inférieurs à ceux de l'Europe, et profitant de la guerre Russie-Ukraine pour s'approvisionner en matières premières pas chères, fait du dumping", a-t-il expliqué.

Mais le dumping "existe partout", a-t-il fait valoir en se basant sur les diverses procédures antidumping ouvertes par Bruxelles: sur le plastique PVC, il est pratiqué par les Etats-Unis et l'Egypte, a fait valoir le dirigeant.

Selon les calculs de l'association, 10 à 20 milliards d'euros de produits exportés par la Chine pourraient inonder l'Union européenne -qui n'applique que 3% de droits de douane sur les produits chimiques- et 5 à 10 milliards de produits "made in America".