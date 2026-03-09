Guerre au Moyen-Orient: l'exécutif au défi de la flambée des prix à la pompe

Un panneau affiche les prix de l'E10, du SP98, du diesel Suprême et du diesel dans une station-service Total Energy à Saint-Léonard, le 9 mars 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le gouvernement, pressé par les oppositions, cherche la parade face à la flambée des prix à la pompe provoquée par la guerre au Moyen-Orient, mais refuse à ce stade d'envisager des aides publiques pour adoucir la facture en raison du coût pour les finances de l'Etat.

Le prix du brut s'envolait encore lundi: vers 13H50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, grimpait de 10,46% à 102,39 dollars. Il a même flambé temporairement de plus de 28%, avant de redescendre après l'annonce d'un recours envisagé aux réserves stratégiques de pétrole par les pays du G7.

Depuis le début de la guerre, le gazole a augmenté le plus rapidement, grimpant de plus de 15%. Le carburant routier le plus utilisé en France se vendait vendredi à 2 euros le litre en moyenne, contre autour de 1,72 euro le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, selon les chiffres du gouvernement vendredi.

Le litre de l'essence la plus consommée par les Français, le SP95-E10, a de son côté pris 10 centimes. Vendredi, il se vendait en moyenne 1,82 euro le litre, contre 1,72 le 27 février, soit presque 6% d'augmentation.

Les prix des carburants affichés dans une station-service à Toulouse, le 9 mars 2026 ( AFP / Ed JONES )

Devant cette situation qui touche les automobilistes directement au portefeuille, le gouvernement a pour l'instant écarté l'idée de nouvelles aides à l'achat de carburant.

- Tous les scénarios étudiés -

"Aujourd'hui il est trop tôt pour en parler. Je le redis, nous étudions tous les scénarios", a déclaré lundi matin sur RTL la ministre déléguée à l'Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, le 4 mars 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Mercredi, elle avait tenu la même ligne, tout en jugeant "précipité" la proposition de la cheffe des députés Rassemblement national (RN) Marine Le Pen de baisser des taxes sur les carburants pour compenser les hausses.

Certains pays d'Asie, très dépendants des hydrocarbures du Golfe, ont, quant à eux, annoncé des mesures pour en limiter l'impact: plafonnement des prix en Corée du sud, fin des taxes douanières au Vietnam, mécanismes d'ajustement à Taïwan...

La Croatie, membre de l'Union européenne, a annoncé lundi un plafonnement des prix de l'essence et du gazole, "pour atténuer la hausse des prix de l'énergie", selon le Premier ministre Andrej Plenkovic.

Maud Bregeon a, elle, mis en avant les 500 contrôles prévus entre lundi et mercredi dans les stations-service, annoncés dimanche par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Ces contrôles permettront notamment de vérifier que les prix déclarés sur la plateforme https://www.prix-carburants.gouv.fr" par les quelque 10.000 stations-service françaises "sont fidèles à ceux trouvés à la pompe par le consommateur (et) de vérifier le respect de la réglementation en termes d'affichage des prix", a précisé Bercy lundi.

Le ministère de l'Economie prévoit de recevoir de nouveau les distributeurs en fin de semaine pour "un point", en "fonction des résultats des trois jours à venir", a souligné Mme Bregeon, estimant qu'il y "a, de toute évidence, (...) des prix qui ont été rehaussés trop tôt" et "dans certains cas des abus".

Jennifer Richard, agent immobilier de 37 ans rencontrée par l'AFP à une station-service à Bègles en Gironde, pensait qu'"on n'était pas impactés", et "finalement la hausse est déjà présente": "je pense qu'il y a de l'abus".

- Mal au portefeuille -

De son côté, le président du RN Jordan Bardella a réitéré sur BFMTV son appel à une baisse "des taxes sur le carburant pour que l'État ne s'enrichisse pas durant la crise et redonne ces gains (...) anormaux liés à un contexte de crise, directement à nos compatriotes".

Un automobiliste prend du carburant une station-service Total Energy à Saint-Léonard, le 9 mars 2026 dans le Pas-de-Calais ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Mais baisser la TVA et l'accise sur les produits pétroliers (l'ancienne taxe TICPE), est "inconcevable", a déjà averti la ministre déléguée à l'Energie.

Car cela entraînerait un trou de près de 20 milliards d'euros dans le budget de l'Etat. Et l'accise "ne dépend pas du prix du carburant", a martelé jeudi le ministère de l'Économie.

Ce jour-là, LFI a réclamé de son côté un "blocage de prix" de l'essence, car "la question du carburant rentre dans le pouvoir d'achat des Français de manière importante, y compris souvent les Français les plus défavorisés".

En 2023, les dépenses de carburants et lubrifiants pesaient un peu plus du quart des dépenses de transports des ménages, un poste qui représentait alors plus de 13% du budget moyen des foyers français, selon des estimations gouvernementales - pour un parc automobile de quelque 40 millions de véhicules.