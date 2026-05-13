Guerre au Moyen-Orient: l'AIE sonne l'alarme sur la fonte "record" des réserves pétrolières

Logo de l'Agence internationale de l'énergie (AIE ou IEA en anglais, International Energy Agency) à l'entrée de son siège à Paris le 11 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le monde puise dans ses réserves de pétrole à une vitesse "record" à mesure que la guerre au Moyen-Orient s'enlise: l'Agence internationale de l'énergie a alerté à l'approche de l'été sur le scenario d'un marché pétrolier "en déficit" pour des mois et de nouvelles flambées de prix.

"Plus de dix semaines après le début de la guerre au Moyen-Orient, les pertes croissantes d’approvisionnement dans le détroit d’Ormuz épuisent les stocks mondiaux de pétrole à un rythme record", souligne l'AIE dans son rapport mensuel sur les marchés pétroliers.

"La diminution rapide des réserves dans un contexte de perturbations persistantes pourrait annoncer de futures flambées de prix", ajoute l'agence de l'énergie de l'OCDE, qui juge "probable" de les voir encore fluctuer "à l'approche de la période de pointe" estivale des vacances.

Les stocks mondiaux observés ont en effet fondu de 250 millions de barils sur mars et avril, soit un rythme de 4 millions de barils par jour, selon l'AIE.

En partant du scenario optimiste d'une reprise progressive des flux pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz à partir de juin, "la demande pourrait renouer avec la croissance vers la fin de l’année, mais l’offre devrait se redresser plus lentement", estime l'AIE.

En conséquence, le marché pétrolier restera "en déficit jusqu’au dernier trimestre de l’année": selon l’analyse de l’AIE, la demande mondiale de pétrole pourrait dépasser l’offre pour un impact cumulatif depuis fin février de 900 millions de barils jusqu’en septembre.

L'écart sera comblé pour environ moins de la moitié grâce à la libération progressive de 426 millions de barils issus des stocks stratégiques des 32 pays membres de l'AIE, une décision annoncée en mars, et sans précédent.

Mais une fois que les pays auront puisé dans ces stocks, "il restera un déficit de 500 millions de barils à résorber par les stocks de l'industrie, des réductions de la demande, une augmentation de l’offre – ou une combinaison de ces facteurs", a expliqué à l'AFP Toril Bosani, cheffe de la division Industrie et Marchés pétroliers à l'AIE.

"C'est extrêmement inquiétant", a déclaré à l'AFP, Adi Imsirovic, maître de conférences en systèmes énergétiques à l’université d’Oxford. "Nous avons déjà perdu un milliard de barils de réserves" et "il nous en reste moins de la moitié avant d’atteindre les niveaux opérationnels minimums", résume-t-il

- Offre réduite de 6% -

Déclenchée le 28 février par l’offensive des États-Unis et d’Israël contre l’Iran, la guerre au Moyen-Orient paralyse environ 20% du commerce mondial de gaz et de pétrole en raison du blocage par Téhéran du très stratégique détroit d'Ormuz.

Une station-service à Montélimar, dans le sud de la France, le 8 mai 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Face aux pénuries localisées, notamment en Asie, très dépendante des importations d'Ormuz, et à la flambée des prix des carburants, les mesures de réduction de la consommation se multiplient dans le monde, entre les suppressions de vols et les appels à réduire la consommation d'essence et de diesel en Inde ou à recourir au télétravail dans la fonction publique en France.

A Bruxelles, la commission européenne ne cesse de répéter qu'il n'y a pas de pénurie de kérosène en Europe, mais elle se prépare à tous les scénarios, en cherchant notamment des alternatives du côté du carburant américain.

Selon l'AIE, l’offre mondiale de pétrole a encore diminué de 1,8 million de barils par jour (mb/j) en avril pour atteindre 95,1 mb/j, portant les pertes totales depuis le mois de février à 12,8 Mb/j. En cas de reprise progressive des flux transitant par le détroit d'Ormuz à partir de juin, l’offre mondiale de pétrole devrait diminuer en moyenne de 3,9 mb/j en 2026, pour s’établir à 102,25 mb/j.

Cela représente une perte de 5,9% par rapport aux estimations d’avant-guerre, a précisé l'AIE à l'AFP.

La demande mondiale de pétrole devrait elle se contracter de 420.000 barils par jour en glissement annuel en 2026, pour atteindre 104 millions de barils par jour, soit 1,3 mb/j de moins que les prévisions d’avant-guerre, touchant principalement aujourd'hui la pétrochimie et l’aviation.

De son côté, les prévisions de l'Opep publiées mercredi voient toujours la demande de pétrole augmenter en 2026 mais moins fort que prévu: elle devrait atteindre 106,33 millions de barils par jour en 2026, soit une croissance de 1,2 mb/j sur un an contre +1,4 mb/j estimés dans son rapport d'avril.