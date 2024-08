Guerre à Gaza : Israël ordonne la saisie de 24 millions d'euros de recettes fiscales destinées à l'Autorité palestinienne

Gaza, le 1er avril 2024. ( AFP / - )

Israël oeuvre "sur le terrain pour éliminer cette menace (d'Etat palestinien) en renforçant la colonisation par la construction, (...) en luttant contre les fonds terroristes de l'Autorité palestinienne et de ses dirigeants, et en maintenant un contrôle israélien total sur la région", a indiqué le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich ce lundi 5 août sur le réseau social X.

Les restrictions économiques à l'encontre des Palestiniens se poursuivent. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich (extrême droite), a ordonné la saisie de 100 millions de shekels (24 millions d'euros) de recettes fiscales destinées à l'Autorité palestinienne, affirmant que ces fonds seraient réalloués pour indemniser les victimes israéliennes du terrorisme.

La confiscation des fonds fait "partie des mesures de lutte contre le terrorisme", a indiqué le ministère des Finances dans un communique publié dimanche. Bezalel Smotrich accuse l'Autorité palestinienne, qui exerce un contrôle partiel sur la Cisjordanie occupée par Israël, de détourner des recettes fiscales au profit des "familles de terroristes", selon le communiqué. Des hommes politiques israéliens reprochent régulièrement à l'Autorité palestinienne, basée à Ramallah, d'accorder un soutien financier aux familles de Palestiniens tués ou emprisonnés pour des actes de violence à l'encontre d'Israël.

Stratégie plus large : empêcher la création d'un Etat palestinien "pour assurer la sécurité" des Israéliens

Le ministère des Finances a indiqué que c'était la cinquième fois qu'il retenait des fonds perçus par Israël au nom de l'Autorité palestinienne. Sollicitée par l'AFP, l'Autorité palestinienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

Depuis l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, Israël a déclenché la guerre dans la bande de Gaza et imposé des restrictions économiques à l'Autorité palestinienne, retenant les recettes fiscales qu'il perçoit en son nom, ou n'en versant qu'une partie. Bezalel Smotrich a indiqué ce lundi 5 août sur le réseau social X que la retenue des fonds palestiniens faisait partie d'une stratégie plus large visant à empêcher la création d'un Etat palestinien "pour assurer la sécurité" des Israéliens, parallèlement à l'augmentation de la colonisation en Cisjordanie occupée. "Nous oeuvrons sur le terrain pour éliminer cette menace (d'Etat palestinien) en renforçant la colonisation par la construction, (...) en luttant contre les fonds terroristes de l'Autorité palestinienne et de ses dirigeants, et en maintenant un contrôle israélien total sur la région", a-t-il affirmé.