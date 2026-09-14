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Groupama publie un bénéfice net en forte hausse au premier semestre
information fournie par Boursorama avec AFP 14/09/2026 à 13:44
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( AFP / ERIC PIERMONT )

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'assureur Groupama a publié lundi un bénéfice net en hausse de près de 25% au premier semestre, à 560 millions d'euros, dans le prolongement de 2025, qui encouragent le premier syndicat du groupe à en demander une part pour les salariés.

Le chiffre d'affaires de l'assureur français a progressé dans le même temps de 8,7% sur un an, à 14 milliards d'euros, selon un communiqué.

La compagnie a bénéficié d'un regain d'activité en France, notamment en épargne-retraite, et à l'international, grâce aux assurances de biens et responsabilité et celles liées à la santé et la prévoyance.

La France représente de loin le premier marché de Groupama, avec près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la première moitié d'année, et 530 millions d'euros de résultat économique.

Ces chiffres "ne tiennent pas compte des multiples sinistres climatiques (grêle, incendies, sécheresse) intervenus depuis le 30 juin 2026 et qui seront comptabilisés au second semestre", prévient cependant l'entreprise.

Cette publication survient dans un climat social agité, à quelques semaines du début des négociations annuelles sur les salaires.

La CFDT, premier syndicat du groupe, a ouvert le bal mardi dernier en organisant un rassemblement au siège parisien, rassemblant plus d'une cinquantaine de personnes, selon le syndicat.

Le premier syndicat de Groupama, reçu dans la foulée par la direction des ressources humaines, demandait le même jour dans un communiqué "des augmentations collectives et pérennes pour toutes et tous dans le cadre des prochaines négociations salariales".

Les résultats de la première moitié d'année "nous confortent dans l'idée que Groupama doit à un moment donné aussi partager avec les salariés", a réagi lundi auprès de l'AFP Christophe Veillon, secrétaire fédéral Groupama CFDT Agri Agro.

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