Grosse embrouille entre Allan Saint-Maximin et Fenerbahçe

La belle engueulade du week-end.

Auteur de propos particulièrement critiques lors de l’émission web Zack en roue libre , Allan Saint-Maximin a déclenché la fureur de Fenerbahçe. « On est allé jusqu’à vouloir me doper, pour dire à quel point c’est grave , a, par exemple, déclaré l’ancien de Nice et Newcastle. Ce sont des choses que les gens ne savent pas, tu ne parles pas parce qu’on te menace derrière et ça dépasse le football. » …

FC pour SOFOOT.com