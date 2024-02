Grogne des agriculteurs : "Le temps de la décision politique" est venu, selon la FNSEA après son entretien avec Emmanuel Macron

Arnaud Rousseau à Paris, le 13 février 2024. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le Premier ministre Gabriel Attal doit s'exprimer ce mercredi 21 février lors d'une conférence de presse dédiée à la crise agricole, notamment pour détailler le contenu du projet de loi d'orientation agricole.

"Le temps de la décision politique" est venu. Le syndicat majoritaire FNSEA attend de pied ferme des annonces du gouvernement, a indiqué le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, à l'issue d'un entretien avec Emmanuel Macron mardi 20 février.

"Les attentes sont très fortes" à l'approche de l'ouverture du Salon de l'agriculture que le président de la République doit inaugurer samedi. Pour maintenir la pression jusqu'au bout, la FNSEA et son allié syndical les Jeunes agriculteurs (JA) ont prévu à Paris vendredi soir un "cortège" d'agriculteurs emmenés par quelques tracteurs et se terminant devant les portes du Salon. Une source policière s'attend "à quelque chose de calme et tenu".

Le Premier ministre Gabriel Attal doit, lui, s'exprimer ce mercredi matin lors d'une conférence de presse dédiée à la crise agricole, notamment pour détailler le contenu du projet de loi d'orientation agricole. Mardi soir dans le Figaro, il a annoncé le lancement d'une mission parlementaire sur une évolution de la loi Egalim afin qu'elle prenne mieux en compte le "coût de production des agriculteurs" ainsi que la publication d'un arrêté déclarant toutes les filières agricoles "métiers en tension" permettant de recourir plus facilement à la main-d'œuvre étrangère.

La visite d'Emmanuel Macron au salon ne pourra pas être une "déambulation classique"

"On considère que notre travail est fait et qu'on a mis dans les mains des pouvoirs publics les éléments très clairs, très cadrés, de ce qu'on attend", a souligné Arnaud Rousseau lors d'un point avec trois médias dont l'AFP. "Si les annonces ne sont pas au rendez-vous, s'il n'y a pas le compte, on dira 'sur tel point il n'y a pas le compte'. Mais je n'imagine pas qu'avec le travail qu'on a fait, il y ait une surdité de cette nature", a ajouté le responsable syndical. La visite d'Emmanuel Macron au salon ne pourra pas à ses yeux être une "déambulation classique". Un débat avec des agriculteurs est envisageable, "le président de la République a plutôt donné son accord", a indiqué Arnaud Rousseau.

Mardi, le chef de l'Etat a aussi reçu le président des Jeunes agriculteurs, allié de la FNSEA, et il s'était déjà entretenu la semaine dernière avec les autres représentants de la profession (Coordination rurale, Confédération paysanne et Modef). Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et la ministre déléguée Agnès Pannier-Runachier multiplient quant à eux les réunions avec des représentants de diverses filières et des syndicats. Ils participaient aussi tous les deux mardi à une réunion sur les négociations commerciales entre les acteurs de l'alimentation, qui visait à garantir la bonne application des lois Egalim censées assurer une rémunération décente aux agriculteurs.

Maintenir des "éléments de communication positive auprès du citoyen"

Après un mouvement de colère qui s'était manifesté en janvier par des blocages de routes et des actions parfois tumultueuses, le gouvernement a tenté d'apaiser les agriculteurs par une salve d'annonces allant du versement d'aides d'urgence à des décrets de simplification en passant par une "pause" sur le plan de réduction des pesticides Ecophyto. Les représentants de la profession répètent depuis qu'ils veulent en voir les premières retombées avant l'ouverture du Salon de l'agriculture.

Sur le terrain, la tension reste palpable. Une vingtaine d'agriculteurs de la FDSEA du Pas-de-Calais et des JA ont par exemple mené mardi matin des opérations dans des supermarchés du Calaisis pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires. Dans le sud, des agriculteurs ont bloqué dans la soirée l'autoroute A62, entre Agen (Lot-et-Garonne) et Montauban (Tarn-et-Garonne), selon Vinci Autoroutes. La Coordination rurale, le 2e syndicat agricole en France, prévoit aussi une manifestation vendredi à Paris. "Les cars se remplissent" et il devrait y avoir "un paquet de tracteurs", selon le syndicat.

Les chambres d'agriculture ont appelé mardi à maintenir des "éléments de communication positive auprès du citoyen" au moment du Salon de l'agriculture, pour expliquer par exemple aux consommateurs qu'en mettant "quelques centimes ou quelques euros de plus dans son assiette", il peut améliorer le revenu des exploitants.

La mobilisation se poursuit également ailleurs en Europe, avec par exemple en Pologne le blocage d'une centaine de routes et de passages transfrontaliers par des agriculteurs dénonçant des importations ukrainiennes jugées "incontrôlées" et en Grèce l'arrivée de plus de 130 tracteurs devant le Parlement à Athènes par des agriculteurs réclamant une hausse des aides financières.