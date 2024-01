Grogne des agriculteurs : la patronne d'EELV vante les "combats convergents" écolos-agriculteurs

"Ça fait des décennies que, pied à pied, agriculteurs et écologistes ensemble combattent", a assuré Marine Tondelier.

Marine Tondelier à Paris, le 2 décembre 2023. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Agriculteurs et écologistes sont des "alliés", malgré des "préjugés mutuels", a estimé lundi 29 janvier la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier. Elle a souligné l'existence de "combats convergents", tout en accusant accusant Gabriel Attal d'utiliser les écologistes comme "boucs émissaires" car il n'a "pas de solution" à la crise.

Le Premier ministre, qui a égrené les annonces depuis vendredi sans totalement convaincre les agriculteurs en colère, "n'a pas de solution, il ne sait plus quoi dire" , a fustigé la responsable politique.

"Ca fait des décennies que, pied à pied, agriculteurs et écologistes ensemble combattent" , a estimé la responsable politique sur France inter, citant la lutte contre les traités de libre-échange, pour préserver les terres agricoles des entrepôts logistiques ou encore pour des produits locaux dans les cantines.

Reconnaissant des "préjugés mutuels", elle a évoqué "beaucoup de combats convergents et notamment celui sur le partage de la valeur". "Le problème de base" selon elle est celui du revenu. Si les agriculteurs gagnaient correctement leur vie, "alors ils seraient prêts à faire des efforts".

Des agriculteurs "étranglés financièrement"

Elle a défendu des agriculteurs "étranglés financièrement", qui "font l'objet de mépris, ne sont pas reconnus dans leur travail alors qu'ils nous nourrissent, qu'ils façonnent nos paysages" et à qui on ajoute "des exigences, des papiers, des normes".

"Évidemment ils se révoltent" , a insisté Marine Tondelier. "Si les profs, si les infirmières, si les AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap, ndlr) avaient des tracteurs, sans doute auraient-ils aussi bloqué Paris depuis longtemps !", a-t-elle ironisé.

Dans une tribune publiée dimanche dans Libération , des organisations écologistes dont Greenpeace, les Amis de la Terre ou Extinction Rébellion, ainsi que des personnalités comme le cinéaste Cyril Dion, appellent à "rejoindre" le mouvement des agriculteurs en cours depuis deux semaines. Ils y dénoncent "le discours dominant qui voudrait faire de nous vos ennemis" et rappellent "l'importance considérable de l'agriculture sur l'environnement". "Nous continuerons à être vos alliés, parce que c'est une question de survie", insistent-ils.

Les signataires disent vouloir "construire ensemble un modèle qui profite aux agriculteurs, aux consommateurs et à la vie, comme il aurait toujours dû l'être". "Car oui, il est bien possible d'être militant à la fois pour l'environnement et pour l'agriculture de demain".